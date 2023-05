34-latek zginął w pożarze kuchni w mieszkaniu przy ul. Próchnika w Łodzi. Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja, a strażacy przyznają, że pierwszy raz spotkali się z takim przypadkiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do pożaru doszło w jednym z mieszkań budynku przy ul. Próchnika 16a w nocy ze środy na czwartek. Jak powiedział rzecznik KW PSP w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, okoliczności tragedii są nietypowe - on sam spotkał się z takim przypadkiem po raz pierwszy.



Ofiarą jest 34-letni mężczyzna. Został znaleziony przez swoją matkę w kuchni, jego palące się ciało leżało na kuchence gazowej. Kobieta samodzielnie ugasiła pożar jeszcze przed wezwaniem służb. Straż pożarna została zadysponowana do sprawdzenia obecności tlenku węgla w mieszkaniu - wyjaśnił Pawlak.



Okoliczności zdarzenia i przyczyny śmierci 34-latka ma wyjaśnić policja.