Bielska prokuratura okręgowa zainicjowała postępowanie w sprawie śmierci wójta Jaworza - poinformowała rzeczniczka prokuratury Agnieszka Michulec. Śledztwo prowadzone jest na razie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

Bielska prokuratura okręgowa zainicjowała postępowanie. Zarejestrowane jest w wydziale I śledczym. Będzie prowadzone w kierunku przestępstwa z art. 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Taka jest wstępna kwalifikacja - mówi Agnieszka Michulec.

Rzeczniczka powiedziała, że prokuratorzy wystąpią do śledczych z Sardynii, gdzie doszło do śmierci samorządowca, o materiały.



44-letni wójt Radosław Ostałkiewicz przebywał na Sardynii służbowo. Uczestniczył w wyjeździe studyjnym, w którym brali udział samorządowcy z powiatu bielskiego.



Do śmiertelnego wypadku doszło w hotelu w centrum Cagliari w nocy z poniedziałku na wtorek. Samorządowiec wypadł z okna pokoju na czwartym piętrze hotelu. Jak ustaliła miejscowa policja, siedział na parapecie i stracił równowagę. Policja, cytowana przez lokalne media, twierdzi, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Na wyjeździe byli samorządowcy z urzędu bielskiego

We wtorek po południu komunikat ws. tragedii wydał urząd gminy w Jaworzu. "Był to wyjazd studyjny organizowany przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Ziemia Bielska'. Brali w nim udział samorządowcy z powiatu bielskiego" - podano. Wyjazd rozpoczął się w poniedziałek i miał potrwać do piątku.

"Aktualnie toczy się postępowanie, prowadzone przez włoskie służby, z którymi w kontakcie są polskie służby dyplomatyczne" - zakomunikowała gmina.

Samorząd zapowiedział, że informacje o dacie pogrzebu zostaną przekazane "w późniejszym czasie - po zakończeniu wszelkich formalnych procedur we Włoszech i w Polsce".

Życiorys

Radosław Grzegorz Ostałkiewicz urodził się 8 marca 1979 w Bielsku-Białej. Ukończył administrację na Uniwersytecie Opolskim. Po studiach pracował w Szkole Języka Niemieckiego i Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego Inter Nationes. W 2014 roku został doktorem ekonomii. Pracę obronił na Politechnice Częstochowskiej.

20 lat temu zawodowo związał się z urzędem w Jaworzu - pełnił w nim różne funkcje. Zajmował się m.in. pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a w 2007 odbył staż w Brukseli. Po powrocie został zastępcą wójta Jaworza.

W wyborach w 2014 roku został wybrany na stanowisko wójta już w pierwszej turze. Poparło go 62,8 procent głosujących. Uzyskał reelekcję w kolejnej kadencji. Uzyskał 93,4 procent głosów.

Ostałkiewicz był także prezesem Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który zarządza powiatowym przewoźnikiem Komunikacją Beskidzką.