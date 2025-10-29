Zamieszki przed meczem derbowym piłkarskiego Pucharu Polski w Krakowie. Podczas przejścia przed stadion Hutnika fanów Wisły kibice gospodarzy próbowali przerwać kordon policyjny. Mundurowi użyli wobec nich gazu łzawiącego - relacjonuje Paweł Konieczny, reporter RMF FM.

Los sprawił, że dwie krakowskie drużyny - Hutnik i Wisła - mierzą się w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski.

Początek meczu wyznaczono na godz. 13. Piłkarze grają na stadionie Hutnika na Suchych Stawach.

Jak donosi reporter RMF FM, podczas przejścia przed stadion Hutnika fanów Wisły kibice gospodarzy próbowali przerwać kordon policyjny. Mundurowi użyli wobec nich gazu łzawiącego.