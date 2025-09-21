Groźny incydent podczas zawodów strzeleckich w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. 37-letni mężczyzna został ranny w wyniku postrzału. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niebezpieczny wypadek na strzelnicy w Dąbrówce Gorzyckiej. Ranny 37-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR / Shutterstock

W niedzielę, 21 września 2025 roku, w Dąbrówce Gorzyckiej (powiat dąbrowski, woj. małopolskie) doszło do wypadku. Uczestnicy zawodów strzelali do metalowych celów na komercyjnej strzelnicy.

W trakcie strzelania doszło do wypadku. Jeden z uczestników został ranny w plecy. W stanie przytomnym został zabrany śmigłowcem do szpitala w Tarnowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do rykoszetowania pocisku, bądź jeden z elementów metalowych, do których oddawano strzały oderwał się i trafił mężczyznę - mówił dla RMF FM st. asp. Mariusz Przeniosło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Ranny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Tarnowie. Policja zabezpieczyła teren strzelnicy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.



