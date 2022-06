To będą bardzo intensywne i barwne wakacje na Wawelu - zapowiadają gospodarze Zamku Królewskiego. Już za kilka dni zwiedzający zobaczą w nowej odsłonie Skarbiec Koronny i Komnaty Królewskie. I choć królewska rezydencja kojarzy się z tradycją, powagą i dostojeństwem za sprawą nowego festiwalu "Wawel jest Wasz" będą tam m.in. popisy gwiazd skateboardingu i silent disco.

Zamek Królewski na Wawelu / Shutterstock

Mam nadzieję, że obfitość i różnorodność atrakcji będzie okazją dla mieszkańców Krakowa oraz turystów do odkrycia Zamku w zupełnie nowy sposób - mówi dyrektor Zamku prof. Andrzej Betlej. Zaoferujemy rzeczy całkowicie nieoczywiste dla Wawelu, które w nowoczesny sposób uzupełniają dotychczasową ofertę. Będzie się działo naprawdę bardzo dużo - podkreślił.

1 lipca do zwiedzania udostępniony zostanie po wielomiesięcznej renowacji i nowej aranżacji Skarbiec Koronny. Będzie w nim trzy razy więcej sal - aż 12, a liczba prezentowanych obiektów wzrośnie z kilkuset do kilku tysięcy. Oprócz dzieł należących do Zamku znajdą się tam nowe nabytki i depozyty.

Zmieni się także wygląd Prywatnych Apartamentów Królewskich, w których do 2 października prezentowane będą arcydzieła z kolekcji Lanckorońskich oraz reprezentacyjnych Komnat Królewskich.

Udostępnieniu skarbca i komnat towarzyszyć będzie Festiwal Otwarcia. To trzy dni i noce, podczas których będą obowiązywać odmienne, wydłużone godziny zwiedzania. Od 1 do 3 lipca od g. 21.30 aż do północy na dziedzińcu arkadowym będzie wyświetlany spektakularny mapping poświęcony historii Skarbca Koronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

W sobotę 2 lipca zaplanowano grę terenową "Klucz do Skarbca", którą poprowadzą studenci historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnicy po przejściu przez wybrane przestrzenie Zamku będą musieli odnaleźć wskazane pamiątki po polskich władcach. Wiedza zdobyta podczas rozwiązywania zadań stanie się symbolicznym kluczem otwierającym drzwi do Skarbca, a uczestnicy w nagrodę będą mogli zwiedzić go bezpłatne. Drużyna może liczyć maksimum 5 osób, a cena biletu wynosi 25 zł od drużyny. Liczba miejsc jest ograniczona.

W drugiej połowie sierpnia na Wawelu pokazywane będzie dzieło Rembrandta "Jeździec polski" będące niegdyś w kolekcji króla Stanisława Augusta, a obecnie w zbiorach nowojorskiego Frick Collection.

Podczas wakacji na Wawelu ruszą także nowe trasy zwiedzania: "Wawel - prywatna rezydencja królewska", która prowadzi przez Skarbiec, Prywatne Apartamenty Królewskie, dziedziniec arkadowy i krużganki, a jej uczestnicy poznają niezwykłą atmosferę życia w średniowiecznym zamku i na renesansowym dworze oraz "Wawel koronny" - zwiedzający przejdą przez wybrane sale Zamku, skupiając uwagę na najważniejszych zabytkach i znakach splendoru polskich władców.

Staramy się, żeby nasza oferta była niejako szyta na miarę oczekiwań turystów. Od dawna już proszono nas, żeby uruchomić trasy, które pokazywałyby życie prywatne dworu. I w połowie lipca uruchomimy taką właśnie trasę, która pokaże jakie były zwyczaje, gdzie dokładnie były pomieszczenia prywatne dworu. Myślę, że będzie bardzo ciekawa - mówi Aleksandra Schoen-Żmijowa z Zamku Królewskiego na Wawelu.

Nowością będzie też akcja "Wpadnij na Wawel". Przez cały lipiec i sierpień będzie można wyruszać w trasy po różnych wystawach stałych i czasowych, a na koniec samodzielnie zwiedzić miejsce związane z tematem spotkania. Spektrum tematów jest bardzo szerokie: opowieści o rycerzach i wawelskich turniejach, życiu codziennym i odświętnym na królewskim dworze, wreszcie bestiach i stworach.

Jak podkreśliła Aleksandra Schoen-Żmijowa podczas pandemii okazało się, że turyści oczekują bardziej zróżnicowanych tras zwiedzania związanych z ich zainteresowaniami, ale chcą też na Wawelu po prostu spędzać wolny czas. Pojawiły się więc leżaki w piękne arrasowe wzory, na których można odpocząć po zwiedzaniu.

Po raz piętnasty w sierpniu odbędzie się Letni Festiwal Muzyczny "Wawel o zmierzchu". Miejscem koncertów będą zamkowe dziedzińce: Arkadowy oraz Batorego.

A pod koniec wakacji, od 24 do 27 sierpnia Zamek Królewski zaprasza na pierwszą edycję festiwalu "Wawel jest Wasz". Jego program nawiązuje do tradycji dworu Jagiellonów jako miejsca otwartego na kontakty międzykulturowe i artystyczne. Pierwszy dzień będzie poświęcony sztuce filmowej i będzie okazją do spotkania z operatorem Sławomirem Idziakiem.

Drugi dzień będzie poświęcony rozrywkom królewskim popularnych na dworze Jagiellonów, a na Wzgórzu Wawelskim stanie rampa, na której swoje popisy będą prezentować gwiazdy skateboardingu.

Trzeci dzień będzie poświęcony komiksowi. Zaplanowano warsztaty rysowania, rapowania i didżejowania, a wieczorem Wawel wypełni grana na żywo muzyka ambient. Czwarty dzień to spotkanie inspirowane historią XVI-wiecznej mody dworskiej i przygotowanie do współczesnej interpretacji królewskiego balu - tym razem w formie silent disco.