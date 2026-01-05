We wtorek, 6 stycznia, przypada święto Trzech Króli. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina, że tego dnia obowiązują opłaty na Obszarze Płatnego Parkowania. Kierowcy, którzy planują pozostawić swoje auta w strefie, powinni pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty parkingowej.
Ważne przypomnienie dla zmotoryzowanych, którzy 6 stycznia będą parkować w stolicy Małopolski.
Pomimo święta Trzech Króli i dnia wolnego w Krakowie za parkowanie trzeba będzie zapłacić.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami opłaty w krakowskiej strefie nie są pobierane w niedziele oraz wybrane dni świąteczne:
- 1 stycznia - Nowy Rok
- Drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 24 grudnia - Wigilia
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia
W pozostałe święta, w tym w Trzech Króli, opłaty obowiązują na zasadach takich jak w dni robocze.
Od 31 stycznia 2026 roku w Krakowie wchodzą w życie nowe zasady dotyczące płatnego parkowania.
Kierowcy korzystający z podstrefy A w Strefie Płatnego Parkowania będą musieli płacić za postój także w niedziele.
Opłata będzie obowiązywać w godzinach od 9:00 do 22:00.
Jak informuje magistrat, "celem proponowanych zmian w Strefie Płatnego Parkowania jest zwiększenie rotacji pojazdów, a także zapobieganie długotrwałemu zajmowaniu miejsc postojowych i ułatwienie mieszkańcom danej strefy znalezienie wolnego miejsca".
Przed zaparkowaniem warto sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w danej strefie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i ewentualnych mandatów.
Więcej informacji o Obszarze Płatnego Parkowania można znaleść na stronie internetowej zdmk.krakow.pl.