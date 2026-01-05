We wtorek, 6 stycznia, przypada święto Trzech Króli. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przypomina, że tego dnia obowiązują opłaty na Obszarze Płatnego Parkowania. Kierowcy, którzy planują pozostawić swoje auta w strefie, powinni pamiętać o konieczności uiszczenia opłaty parkingowej.

Ważne przypomnienie dla zmotoryzowanych, którzy 6 stycznia będą parkować w stolicy Małopolski.

Pomimo święta Trzech Króli i dnia wolnego w Krakowie za parkowanie trzeba będzie zapłacić.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami opłaty w krakowskiej strefie nie są pobierane w niedziele oraz wybrane dni świąteczne:

1 stycznia - Nowy Rok

Drugi dzień Wielkiej Nocy

1 listopada - Wszystkich Świętych

24 grudnia - Wigilia

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W pozostałe święta, w tym w Trzech Króli, opłaty obowiązują na zasadach takich jak w dni robocze.



Nadchodzące zmiany w płatnym parkowaniu

Od 31 stycznia 2026 roku w Krakowie wchodzą w życie nowe zasady dotyczące płatnego parkowania.

Kierowcy korzystający z podstrefy A w Strefie Płatnego Parkowania będą musieli płacić za postój także w niedziele.

Opłata będzie obowiązywać w godzinach od 9:00 do 22:00.

Jak informuje magistrat, "celem proponowanych zmian w Strefie Płatnego Parkowania jest zwiększenie rotacji pojazdów, a także zapobieganie długotrwałemu zajmowaniu miejsc postojowych i ułatwienie mieszkańcom danej strefy znalezienie wolnego miejsca".

Przed zaparkowaniem warto sprawdzić aktualne zasady obowiązujące w danej strefie, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i ewentualnych mandatów.

