​Tegoroczna edycja festiwalu Wodecki Twist to jak zawsze repertuar Zbigniewa Wodeckiego, czyli utwory, które kocha i ceni publiczność kilku pokoleń. Gala finałowa to koncert, w którym wezmą udział m.in. Matt Dusk, Kayah, Alicja Majewska i Igor Herbut. "Myślę o tym festiwalu i miłością, i wzruszeniem" - mówi w rozmowie z RMF FM Igor Herbut. "Mam do niego ogromny sentyment. Utwory Zbigniewa Wodeckiego są piękne, choć bardzo wymagające" - dodaje muzyk.

​Tegoroczna edycja festiwalu Wodecki Twist to jak zawsze repertuar Zbigniewa Wodeckiego, czyli utwory, które kocha i ceni publiczność kilku pokoleń / Andrzej Jackowski / PAP W tym roku festiwal Wodecki Twist poszerza program o ponadczasowe standardy muzyki rozrywkowej. W programie będą utwory ulubionych amerykańskich muzyków Zbigniewa Wodeckiego. Pojawią się piosenki m.in. Nat King Cole'a, Franka Sinatry i Burta Bacharacha - mówi w rozmowie z RMF FM Katarzyna Wodecka, organizatorka festiwalu. Mamy też dużo propozycji dla dzieciaków i młodzieży - dodaje. Piątek 13 czerwca W piątek 13 czerwca o godz. 12:00 na Rynku Głównym zacznie się projekt "Zacznij od Bacha". To spotkanie krakowskich chórów, bliskich i przyjaciół Zbigniewa Wodeckiego oraz fanów artysty. Przyjść, posłuchać i zaśpiewać może każdy, wstęp jest bezpłatny. Dyrygent Zygmunt Magiera przygotowuje nowe chóralne aranżacje aż pięciu piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Tego samego dnia na dziedzińcu Pałacu Potockich o godz. 17:00 rozpocznie się koncert "Anna Rusowicz. Akustycznie". Podczas tego kameralnego koncertu w plenerze towarzyszyć jej będzie gitarzysta Andrzej Gondek. Wstęp jest wolny, ale obowiązują wejściówki. Sobota 14 czerwca W sobotę 14 czerwca w Ogrodzie Botanicznym UJ o godzinie 19:00 "Wodecki Jazz '70 - dialogi". To będzie kolaż muzyki lat 70. XX wieku i nieznanych utworów jazzowych Zbigniewa Wodeckiego we współczesnych aranżacjach i z udziałem najlepszych polskich jazzmanów. Wystąpi czołówka polskiego jazzu, z legendą saksofonu Henrykiem Miśkiewiczem i wokalistką Moniką Borzym. Niedziela 15 czerwca W niedzielę 15 czerwca podczas wielkiego finału w ICE Kraków o godzinie 20:00 odbędzie się koncert "Nikt nie opowiada tak jak ty". To gala z big bandem i piosenkami, które zna cały świat, bo utwory Zbigniewa Wodeckiego zabrzmią obok tych, na których on sam się wychował. Wystąpią Kayah, Matt Dusk, Alicja Majewska, Igor Herbut, Anna Rusowicz, Andrzej Lampert, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra i Orkiestra pod batutą Krzysztofa Herdzina. Festiwal, który również uczy muzyki Wodecki Twist to festiwal, który również uczy muzyki. Czerwiec, wrzesień oraz październik 2025 r. to czas Akademii Polskiej Piosenki TWIST ON. To przestrzeń do twórczego spotkania z muzyką, słowem i historią muzyki rozrywkowej. W programie są warsztaty, wykłady i kursy mistrzowskie dla dzieci i dorosłych, które poprowadzą doświadczeni producenci, kompozytorzy, artyści teatru i dziennikarze. Zobacz również: Nintendo Switch 2 bije rekordy sprzedaży

