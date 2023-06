W związku z budową północnej obwodnicy Krakowa w środę o g. 8.00 na ul. Na Zielonki zmieniona zostanie organizacja ruchu. Jezdnia zostanie zwężona i wprowadzony będzie ruch wahadłowy. Tak będzie do końca sierpnia.

Remontowany odcinek drogi / GDDKiA Kraków /

Jak informuje GDDKiA w czasie największego natężenia ruchu, czyli od g. 6.00 do 18.00, ruch samochodów będzie sterowany ręcznie, a w pozostałych godzinach sygnalizacją świetlną.

Zmiana jest konieczna, żeby wybudować chodnik.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca sierpnia.

Północna Obwodnica Krakowa (POK) będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości.

Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to Zielonki, Węgrzce, Batowice i Kraków Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa.

Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł, a łączny koszt realizacji to prawie 2,4 mld zł, z czego 680 milionów zł to dofinansowanie ze środków UE.