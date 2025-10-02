Policjanci z Krakowa zatrzymali 43-letnią obywatelkę Ukrainy poszukiwaną czerwoną notą Interpolu. Kobieta była ścigana za oszustwa, fałszowanie pieniędzy i korupcję. Została zatrzymana w podkrakowskiej Skawinie i trafiła do aresztu.

Ukraina została zatrzymana w podkrakowskiej Skawinie / Shutterstock

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali 43-letnią obywatelkę Ukrainy, która była poszukiwana międzynarodowym listem gończym.

Kobieta ukrywała się przed ukraińskim wymiarem sprawiedliwości, który zarzuca jej oszustwa, fałszowanie pieniędzy oraz korupcję.

Poszukiwania trwały od 18 września. Dzięki ustaleniom funkcjonariuszy, 25 września kobieta została zatrzymana w podkrakowskiej Skawinie. Jak podkreślają policjanci, była całkowicie zaskoczona akcją.

Czerwona nota Interpolu - co oznacza?

Zatrzymana była poszukiwana czerwoną notą Interpolu, co oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i informuje służby wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.

"Czerwona nota" to kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Kobieta została przewieziona do policyjnego aresztu, a następnego dnia doprowadzona do krakowskiej prokuratury. 26 września sąd, na wniosek prokuratora, aresztował ją na 40 dni.

43-latce grozi ekstradycja na Ukrainę, gdzie ma odbyć karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.