W czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta poświęcona wprowadzeniu pilotażowego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach Warszawy. Chodzi o Śródmieście i Pragę-Północ. Decyzja o nocnej prohibicji może wejść w życie już od 1 listopada.

Czy 1 listopada wejdzie pilotaż nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ? / Shutterstock

W czwartek radni Warszawy zajmą się projektami dotyczącymi wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych miałby obowiązywać w godzinach od 23:00 do 6:00.

Zmiany w projektach dotyczą przede wszystkim terminu wejścia w życie uchwały - z trzech miesięcy na 14 dni. Oznacza to, że jeśli radni podejmą decyzję, zakaz może zacząć obowiązywać już od 1 listopada.





Kolejne dzielnice chcą dołączyć

Do pilotażu chce dołączyć również dzielnica Bielany. Przedstawiciele Bielan złożyli wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały wprowadzającej zakaz także na ich terenie.

Na Pradze-Południe z kolei sesja w tej sprawie nie odbyła się z powodu braku kworum. "Sesja się nie odbyła z powodu zerwania kworum i nieobecności wielu radnych, w tym zdecydowanej większości radnych rządzącej w dzielnicy Platformy Obywatelskiej" - poinformowało Miasto Jest Nasze.



Prohibicja w całej Warszawie?

Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że na wiosnę złoży projekt wprowadzenia nocnej prohibicji w całym mieście. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 czerwca. Wcześniej, podczas sesji rady miasta, prezydent wycofał projekt zakazu sprzedaży alkoholu w całej Warszawie, a radni przyjęli jedynie projekty dotyczące Śródmieścia i Pragi-Północ.



Przegłosowane projekty pilotażu czekają teraz na decyzję wojewody, a następnie trafią do rad dzielnicowych Śródmieścia i Pragi-Północ do zaopiniowania, po czym wrócą do rady miasta.



Od 2018 roku nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w Polsce. W tym roku podobne przepisy zaczęły obowiązywać m.in. w Giżycku, Słupsku, Szczecinie i Gdańsku.





Sondaż dla „SE”: Polacy chcą nocnej prohibicji

Jak wynika z sondażu pracowni Pollster opublikowanego w czwartkowym wydaniu „Super Expressu”, 62 proc. badanych uważa, że w całym kraju powinno wprowadzić się zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Przeciwnego zdania jest 28 proc.

Badanie Instytutu Pollster zostało przeprowadzone - jak podaje „SE” - 27 i 28 września na próbie 1026 dorosłych Polaków.