16 osób, w tym dwoje dzieci, ewakuowała w nocy policja z domu wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej. Paliła się przyczepa kempingowa oraz palety składowane przy ścianie budynku.
Pożar wybuchł w piątek po godzinie 21 przy ul. Witolda Pileckiego w Rudzie Śląskiej.
W chwili przybycia pierwszych zastępów PSP przyczepa była już całkowicie objęta ogniem.
Wysoka temperatura pożaru spowodowała nadpalenie okien oraz elementów wykończeniowych dachu w budynku mieszkalnym - poinformowała straż pożarna z Rudy Śląskiej.
Ewakuację zarządzono ze względu na groźbę rozprzestrzenienia się ognia na dach.
Ogień opanowano. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny.