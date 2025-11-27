Tragedia na torach w południowo-zachodnich Chinach. 11 osób zginęło, a dwie zostały ranne po tym, jak w czwartek nad ranem na stacji kolejowej pociąg testowy uderzył w grupę robotników znajdujących się na torowisku.

11 osób zginęło, a dwie zostały ranne po zderzeniu pociągu testowego z grupą robotników na stacji Luoyang w pobliżu Kunming, w południowo-zachodnich Chinach.

Pociąg testowy sprawdzał urządzenia do wykrywania wstrząsów sejsmicznych.

Przyczyny wypadku bada specjalna komisja, a władze kolei zapowiedziały pociągnięcie do odpowiedzialności winnych.

Do wypadku doszło nad ranem na stacji Luoyang nieopodal miasta Kunming, stolicy prowincji Junnan.

Jak poinformowały państwowe koleje, pociąg testowy, przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych, poruszał się "normalnie" po łuku torowiska na stacji, kiedy "doszło do zderzenia z robotnikami, którzy weszli na tory".

Natychmiast po zdarzeniu uruchomiono procedury ratunkowe, a ranne osoby przewieziono do szpitala - podała Xinhua. Ruch pociągów na stacji został już przywrócony.

Władze kolei złożyły kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedziały pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które przyczyniły się do katastrofy.

Podobne wypadki zdarzały się w Chinach już wcześniej, m.in. w czerwcu 2021 roku, kiedy w prowincji Gansu pociąg uderzył w grupę dziewięciu robotników pracujących przy torowisku, powodując ich śmierć.