W Krakowie rozpoczęły się 28. Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku wydarzenie zgromadziło rekordową liczbę 500 wystawców i 900 autorów, a program przewiduje ponad 1250 spotkań z twórcami i ekspertami.

/ Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie / Facebook

W czwartek rozpoczęły się 28. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.

Impreza w tym roku zgromadziła rekordową liczbę 500 wystawców i 900 autorów.

Hasłem 28. edycji jest cytat z "Ziemi obiecanej" Reymonta - "Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem", nawiązujący do ery cyfrowej transformacji i rosnącej roli sztucznej inteligencji.

Uroczyste otwarcie i wyjątkowe motto

Hejnałem oraz uroczystym przywitaniem przez władze miasta i organizatorów rozpoczęły się w czwartek 28. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.

Tegoroczne targi odbywają się pod hasłem „Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem”, zaczerpniętym z „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Roku Władysława Reymonta ustanowione przez Senat RP.

Słowa, które dziś nabierają szczególnego znaczenia, przypominają o potrzebie autentyczności, empatii i uważności w świecie, który pędzi coraz szybciej i coraz trudniej mu się jest zatrzymać. Motto to skłania do zatrzymania i powrotu do prawdziwych relacji międzyludzkich, a jesteśmy przekonani, że Targi Książki są doskonałą okazją, żeby pobyć w trochę innej przestrzeni, spotkać się, porozmawiać, być wśród ludzi – podkreśliła Ewa Woch, prezes Targów w Krakowie.

Sztuczna inteligencja tematem rozmów

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zwrócił uwagę na rosnącą rolę sztucznej inteligencji w literaturze.

Już nie tylko pisze książki, już też je czyta i streszcza. Tylko chwila i będzie pisała te książki lepsze niż autorzy. Mnie osobiście, mimo że jestem bardzo za rozwojem technologii, to trochę przeraża. Na szczęście wchodząc tutaj, słysząc, widząc ten gwar, jestem przekonany, że czytelnicy wiedzą, co wybrać i wybierają prawdziwość. (…) Z tego się trzeba cieszyć, że rzeczywiście mimo wszystko wygrywają prawdziwi ludzie – powiedział prezydent.

Bogaty program i znani goście

W programie targów znalazły się prezentacje nowości wydawniczych, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne i specjalne wydarzenia dla młodzieży, w tym symulacja rozprawy sądowej „Oskarżona AI”.

Wśród zagranicznych gości pojawią się m.in. Dmitrij Głuchowski, Graham Masterton, B.A. Paris, Antonio Scurati i Samantha Shannon.

Polską literaturę reprezentują m.in. Justyna Bednarek, Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Katarzyna Grochola, Radosław Rak, Zyta Rudzka i Michał Rusinek.

Nowa przestrzeń i atrakcje

Targi odbywają się w centrum Expo Kraków w dzielnicy Czyżyny. W tym roku organizatorzy przygotowali nową aranżację przestrzeni w Hali Namiotowej Karpaty, gdzie znajduje się m.in. 16 stref autografowych, ponad 60 stoisk wystawienniczych, scena na spotkania autorskie, kawiarnia ze strefą relaksu oraz Dziecięca Strefa Zabaw.

W ubiegłym roku targi odwiedziło 56 tysięcy osób. Tegoroczna edycja potrwa do niedzieli.