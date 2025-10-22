Piotr Alexewicz został zwycięzcą plebiscytu na nagrodę publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego. Na drugim miejscu znalazł się Malezyjczyk Vincent Ong, trzecie zajęła chińska pianistka Tianyao Lyu.

Piotr Alexewicz / Rafał Guz / PAP

Zwycięzcą plebiscytu na nagrodę publiczności XIX Konkursu Chopinowskiego - zdobywając 19 961 głosów - został reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz. Na drugim miejscu znalazł się (z 11 547 głosami) Malezyjczyk Vincent Ong, trzecie zajęła, otrzymując 8224 głosy, chińska pianistka Tianyao Lyu.

Wideo youtube

Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek. I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone), II nagrodę i srebrny medal - Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal - Chinka Zitong Wang. IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara. V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Pozostali finaliści XIX Konkursu Chopinowskiego - Gruzin David Khrikuli, Japonka Miyu Shindo i Chińczyk Tianyou Li - otrzymali równorzędne wyróżnienia ufundowane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Tuż po ogłoszeniu wyników zwycięzca Eric Lu wyznał, że nie ma słów, aby oddać to, co teraz czuje. To spełnienie marzenia, jestem bardzo wzruszony - podkreślił. Lu w XVII Konkursie Chopinowskim 10 lat temu był laureatem IV nagrody.

Pianista podziękował jurorom "za zaszczycenie go tą nagrodą". Dziękuję również wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie - dodał.

Wideo youtube

Nagrodę główną podczas wtorkowej uroczystości w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej zwycięzca odebrał z rąk prezydenta RP Karola Nawrockiego, który podkreślił, że "dla Polski Fryderyk Chopin jest nie tylko wirtuozem muzycznym, ale jest także w istocie postacią historyczną i postacią tak ważną w historii także współczesnej Polski, dyplomatą kulturalnym, który Polskę niósł w swoim sercu także na emigracji".