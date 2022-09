W Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, można już oglądać wystawę “Łempicka”. To okazja wejścia w świat malarstwa, jednej z najbardziej niezwykłych artystek XX wieku.

W Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można podziwiać ponad trzydzieści obrazów artystki pochodzących z muzeów i zbiorów prywatnych w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wybór ten pozwoli na prześledzenie twórczości Łempickiej od lat dwudziestych do pięćdziesiątych - czytamy na stronie Muzeum.

Na wystawie zobaczymy także kilkanaście fotografii artystki oraz dotychczas niepokazywane filmy z archiwum domowego. Fotograficzne portrety wykonane zostały przez wybitnych fotografów.

"Na wystawie znalazły się zarówno najgłośniejsze prace Tamary Łempickiej, w tym przede wszystkim portrety, jak i obrazy mniej znane, które pozwalają zobaczyć jak różnorodną tematykę podejmowała i jak znakomicie potrafiła przedstawiać zarówno dramat uchodźców wojennych, jaki i harmonię martwych natur. Wyjątkowe znaczenie ma także pokaz obrazów abstrakcyjnych z ostatniej fazy twórczości, które trafiły do nas z kolekcji rodziny artystki. W Krakowie doceniamy Tamarę Łempicką przede wszystkim jako wybitną malarkę, znakomitą kolorystkę, odwołującą się do klasycznego kanonu piękna, który to kanon potrafiła interpretować na nowo, w duchu epoki nowoczesnej" - mówił Dyrektor MNK prof. dr hab. Andrzej Szczerski.

Wystawa powstała w ścisłej współpracy w prawnuczką artystki, panią Marisą de Łempicką, dzięki której Muzeum Narodowe pozyskało dzieła oraz materiały archiwalne z Tamara de Łempicka Estate oraz innych kolekcji.

Wystawa "Łempicka" w Muzeum Narodowym w Krakowie potrwa do 12 marca 2023 r.