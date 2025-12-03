Na ten dzień z niecierpliwością czekają i duzi i mali. 6 grudnia, czyli mikołajki, to czas obdarowywania się prezentami i dzielenia radością. W tym roku, w ramach naszej grudniowej akcji, wspólnie z Mikołajem ruszamy rozdawać uśmiech i prezenty zarówno juniorom, jak i seniorom.

Seniorzy piszą listy do Świętego Mikołaja / RMF FM

Naszą świąteczną przygodę rozpoczniemy już w piątek, 5 grudnia w Mikołajkach, a zakończymy 6 grudnia na Rynku w Krakowie. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Dziś zdradzamy, że jedną z grup, której wręczymy prezenty, będą seniorzy ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza .

To wyjątkowa grupa, która - choć sama na co dzień potrzebuje pomocy - wspiera inne starsze, samotne osoby.

Na co dzień Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza prowadzi w Krakowie świetlicę dla seniorów, gdzie piętnaście osób może liczyć na codzienną opiekę, ciepłe posiłki, zajęcia manualne, spotkania z psychologiem, codzienną fizjoterapię oraz lekcje tańca. Podopieczni to osoby samotne, często wdowy lub osoby bez dzieci, które mieszkają we własnych mieszkaniach i zmagają się z poczuciem osamotnienia. Dzięki wsparciu wolontariuszy mogą poczuć się jak w domu i nawiązać nowe relacje.

Wolontariusze nie ograniczają się tylko do pracy w świetlicy - odwiedzają także osoby, które z powodu wieku lub choroby nie mogą wyjść z domu. Spędzają z nimi czas, grają w gry, czytają, rozmawiają. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia, Mariola Glinka, największą wartością dla seniorów jest obecność drugiego człowieka.

Teraz to oni napisali listy do Świętego Mikołaja, dzieląc się swoimi marzeniami i potrzebami.

Seniorzy ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza piszą listy do Świętego Mikołaja Jacek Skóra / RMF FM

W Faktach RMF FM będziemy cytować fragmenty tych listów. Seniorzy nie proszą o drogie prezenty - najczęściej marzą o rzeczach, które umilą im codzienność: ciepłych rękawiczkach, sprzęcie do rehabilitacji, słodyczach. Ich największym pragnieniem jest jednak ZDROWIE. Posłuchajcie:

Warto pamiętać, że Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza stale potrzebuje wsparcia - zarówno wolontariuszy, którzy mogliby poświęcić swój czas na rozmowę czy wspólne spędzenie chwili z samotnymi seniorami, jak i darczyńców, którzy pomogą w zakupie podstawowych produktów spożywczych czy organizacji codziennych zajęć. Każda, nawet drobna pomoc, jest dla nich ogromnie cenna. Jeśli chciałbyś wspomóc Wolontariat Św. Eliasza KLIKNIJ TUTAJ

RMF FM ratuje Święta - wsparcie dla seniorów przez cały grudzień

Ale seniorów będziemy obdarowywać przez cały grudzień w ramach akcji "RMF FM ratuje Święta". W tym roku nabierze ona nowego wymiaru dzięki współpracy z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora, która od lat realizuje akcję "Listy do Mikołaja".