Na ten dzień z niecierpliwością czekają i duzi i mali. 6 grudnia, czyli mikołajki, to czas obdarowywania się prezentami i dzielenia radością. W tym roku, w ramach naszej grudniowej akcji, wspólnie z Mikołajem ruszamy rozdawać uśmiech i prezenty zarówno juniorom, jak i seniorom.
Naszą świąteczną przygodę rozpoczniemy już w piątek, 5 grudnia w Mikołajkach, a zakończymy 6 grudnia na Rynku w Krakowie. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Dziś zdradzamy, że jedną z grup, której wręczymy prezenty, będą seniorzy ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza.
To wyjątkowa grupa, która - choć sama na co dzień potrzebuje pomocy - wspiera inne starsze, samotne osoby.
Na co dzień Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza prowadzi w Krakowie świetlicę dla seniorów, gdzie piętnaście osób może liczyć na codzienną opiekę, ciepłe posiłki, zajęcia manualne, spotkania z psychologiem, codzienną fizjoterapię oraz lekcje tańca. Podopieczni to osoby samotne, często wdowy lub osoby bez dzieci, które mieszkają we własnych mieszkaniach i zmagają się z poczuciem osamotnienia. Dzięki wsparciu wolontariuszy mogą poczuć się jak w domu i nawiązać nowe relacje.
Wolontariusze nie ograniczają się tylko do pracy w świetlicy - odwiedzają także osoby, które z powodu wieku lub choroby nie mogą wyjść z domu. Spędzają z nimi czas, grają w gry, czytają, rozmawiają. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia, Mariola Glinka, największą wartością dla seniorów jest obecność drugiego człowieka.
Teraz to oni napisali listy do Świętego Mikołaja, dzieląc się swoimi marzeniami i potrzebami.
W Faktach RMF FM będziemy cytować fragmenty tych listów. Seniorzy nie proszą o drogie prezenty - najczęściej marzą o rzeczach, które umilą im codzienność: ciepłych rękawiczkach, sprzęcie do rehabilitacji, słodyczach. Ich największym pragnieniem jest jednak ZDROWIE. Posłuchajcie:
Warto pamiętać, że Stowarzyszenie Wolontariat Św. Eliasza stale potrzebuje wsparcia - zarówno wolontariuszy, którzy mogliby poświęcić swój czas na rozmowę czy wspólne spędzenie chwili z samotnymi seniorami, jak i darczyńców, którzy pomogą w zakupie podstawowych produktów spożywczych czy organizacji codziennych zajęć. Każda, nawet drobna pomoc, jest dla nich ogromnie cenna. Jeśli chciałbyś wspomóc Wolontariat Św. Eliasza KLIKNIJ TUTAJ
Ale seniorów będziemy obdarowywać przez cały grudzień w ramach akcji "RMF FM ratuje Święta". W tym roku nabierze ona nowego wymiaru dzięki współpracy z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora, która od lat realizuje akcję "Listy do Mikołaja".