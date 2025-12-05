Wioska Żeglarska w Mikołajkach zmieniła się w krainę Świętego Mikołaja. To właśnie tam dwudniowa akcja RMF FM - Mikołajki w Mikołajkach. Dziś w przedświątecznych nastrojach dotarliśmy także na Rynek Główny w Krakowie, by bawić się na największym świątecznym karaoke w Polsce.

Parada w Mikołajkach / Piotr Mazur / RMF FM

"Kevin sam w domu", karaoke i mikołajkowe śniadanie

W piątek Mikołaja z workiem wypchanym prezentami w barwach naszej stacji powitaliśmy na Placu Wolności w Mikołajkach o godz. 17:00. W czekającym na niego tłumie słuchaczy RMF FM było mnóstwo podekscytowanych dzieci.

O 18 przy dźwiękach kolęd zapaliliśmy lampki na tamtejszej choince. Był także pokaz fire show.

Wspólnie obejrzeliśmy również kultowy film "Kevin sam w domu". Dla tych, którzy chcieli się rozgrzać, przygotowaliśmy gorącą czekoladę.

Sobotnie atrakcje

O godzinie 9:00 ruszyło Morning Coffee Disco z RMF FM. To wyjątkowa dyskoteka, podczas której nie zabrakło konkursu tanecznego z nagrodami od RMF FM. Najlepsi tancerze otrzymują nie tylko upominki, ale także szansę na udział w konwoju Świętego Mikołaja.

W programie było też mikołajkowe śniadanie przygotowane przez Szefa Kuchni Wioski Żeglarskiej oraz influencerkę Alicję Nadolską. Rozpoczęło się o godz. 10. W menu znalazły się m.in. bułka ze śledziem, pasta z wędzoną rybą oraz sałatka śledziowa - idealne propozycje na zimowy poranek.

Jarmark świąteczny w Mikołajkach Piotr Mazur / RMF FM

W naszej wiosce ruszyły już warsztaty. Można na nich na przykład przygotować stroiki bożonarodzeniowe.

Wiele jest takich miejsc, w których taka ozdoba wygląda. Wspaniale będzie też podarować taką ozdobę komuś w prezencie - powiedziała reporterowi RMF FM Piotrowi Bułakowskiemu prowadząca warsztaty.

Kolejną atrakcją jest Świąteczne Karaoke z RMF FM, które rozpoczęło się o 11:00. Na scenie w Mikołajkach pojawił się Jan Piwowarczyk, zwycięzca programu "The Voice of Poland".



W wiosce na uczestników czekała także poczta Mikołaja, Leśna Kraina Elfów, Stajenka Mikołaja, fotobudka, a także Grinch i Elf, którzy dbają o dobry humor wszystkich gości.

Odbyła się też parada Mikołajów.

Św. Mikołaj z RMF FM w Radziszowie Marcin Suchmiel / RMF FM

Mikołaj w trasie - od Mazur do Krakowa

Z Mikołajek nasz Mikołaj ruszył do Krakowa, ale po drodze zatrzymał się, by odwiedzić dzieci w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.

Do małych pacjentów Mikołaj wszedł po drabinie - w asyście strażaków - obserwował to krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Mikołaj sprawiał wrażenie zaprawionego w bojach. Wszedł po drabinie, zdarzył mu się delikatny poślizg, ale raczej dlatego, że chciał rozśmieszyć dzieciaki!

Mikołaj w Radziszowie / Marcin Suchmiel / RMF FM

Było ciężko, mały poślizg, ale na szczęście jestem do tego przygotowany - mówił Mikołaj.

Mikołaj w Radiszowie / Marcin Suchmiel / RMF FM

Dostałem autko i puzzle - mówił jeden z obdarowanych.

Mikołaj spełniał też marzenia seniorów ze Stowarzyszenia Wolontariat Św. Eliasza. Marzeń, o których pisali w swoich listach. O tej wyjątkowej akcji przeczytacie więcej [tutaj].

Tuż przed godziną 16.00 Mikołaj pojawił się na Rynku Głównym w Krakowie. Zaprosił wszystkich do świątecznego karaoke.

Na scenie zobaczyć można było m.in. Wiktora Waligórę, Wiktorię Kidę, Macieja Skibę i Lor. Na uczestników czekałą także próba ustanowienia rekordu w śpiewaniu i tańczeniu utworu "Z kopyta kulig rwie" oraz świąteczna potańcówka. Rozświetliliśmy także jedną z najpiękniejszych choinek w Polsce.

Jadą Święta RMF

W ramach naszej akcji Jadą Święta RMF od 7 do 14 grudnia odwiedzimy 10 miast: Bielsko-Biała, Zator, Piotrków Trybunalski, Włocławek, Gdynia, Kielce, Przemyśl, Krynica-Zdrój i Kraków.