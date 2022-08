W nowym roku akademickim studenci mogą mieć znacznie większy problem ze znalezieniem miejsc w akademikach i bursach, a także ze znalezieniem mieszkania. Miejsca w akademikach podrożeją o około 50 złotych miesięcznie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Powodem są wyższe koszty utrzymania, a także większe rachunki za prąd czy gaz. Ceny zależą od standardu pokoju, liczby łóżek, lokalizacji ale też od uczelni - każda ustala własne ceny.

Jakie są opłaty za akademik?

Dla przykładu, w miasteczku studenckim Politechniki Krakowskiej opłata miesięczna za pokój jednoosobowy dla studentów tej uczelni wynosić będzie 500 złotych miesięcznie, a dla studentów innych uczelni - 550 zł. Pokój trzyosobowy to koszt 400 złotych dla studentów uczelni, 450 złotych dla pozostałych. Opłaty są jednak zróżnicowane ze względu na stan techniczny pokojów, różnią się zatem od akademików.

Sprzedaż miejsc dla studentów lat starszych została już zakończona, odbyła się w czerwcu. Dla studentów pierwszych roczników będzie prowadzona na przełomie sierpnia i września. Najpierw rezerwacje dajemy tym, którzy pobierają stypendium socjalne, później aktualnym studentom miasteczka studenckiego, a potem pozostałym studentom. Nie bierzemy pod uwagę odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Wiemy, że zainteresowanie jest bardzo duże w stosunku do lat poprzednich, tych sprzed pandemii. Ceny się zmieniły, w zasadzie wszystkie opłaty poszły w górę, mniej więcej o 50 złotych. Ceny są wyższe szczególnie z powodu wzrostu opłat za media, ale też z powodu wzrostu płacy minimalnej. A ceny kształtujemy na cały rok akademicki i to, co teraz ustaliliśmy, będzie trwało do końca roku akademickiego - mówi kierownik osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej Łukasz Żukowski.

Jak z kolei mówi rzecznik AGH w Krakowie Anna Żmuda-Muszyńska, "najważniejsze jest to, że studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, miejsce w akademiku mają zagwarantowane".

Ceny wahają się pomiędzy 365 a 425 złotych, Ta cena oczywiście uzależniona jest od warunków i standardu i te ceny teraz obowiązują, ale niewykluczone, że od nowego roku te ceny wzrosną, mimo że od wielu lat pozostawały na takim samym poziomie - mówi rzeczniczka.

Igrzyska Europejskie mogą być problemem dla studentów

Studenci w nadchodzącym roku akademickim mogą przypuścić prawdziwy szturm na akademiki - przede wszystkim z powodu rosnących kosztów wynajmu mieszkań.

W Krakowie mieszkania na wynajem podrożały średnio o 40 procent. Za dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić ponad 2 tysiące złotych odstępnego, do tego dochodzą rachunki za media. Ceny zależą także oczywiście od standardu mieszkania i jego lokalizacji.

Cały czas mamy braki tych mieszkań, a ceny idą do góry. Myślę, że we wrześniu wynajem jeszcze podrożeje i może sięgnąć nawet 50 proc. w stosunku do tego, co było rok temu - mówił Piotr Krochmal z Instytutu Analiz Monitoringu Nieruchomości.

Igrzyska Europejskie w Krakowie odbędą się w dniach 21 czerwca - 2 lipca 2023.

Wciąż nie wiadomo jak wyglądać będzie sytuacja z zakwaterowaniem w miasteczku studenckim AGH. To tam, według planów, znaleźć ma się część hotelowa dla zawodników i reprezentantów krajów, które na igrzyska przybędą w czerwcu przyszłego roku, czyli jeszcze przed zakończeniem roku akademickiego i sesji studenckiej.

Uczelnia na razie nie komentuje żadnych informacji w tej sprawie.