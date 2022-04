Kraków jest współorganizatorem Igrzysk Europejskich w 2023 r. Dzisiaj została podpisana umowa w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przedsięwzięć sportowych związanych z jej organizacją. W podpisaniu umowy udział wzięli minister sportu Kamil Bortniczuk i prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Umowa na rządowe dofinansowanie inwestycji sportowych przed Igrzyskami Europejskimi podpisana / Jacek Skóra / RMF FM

Kraków otrzyma 141 mln zł ze środków rządowych na inwestycje sportowe związane ze współorganizacją IE. Pod koniec kwietnia podpisania zostanie tzw. umowa host city, co formalnie zakończy procedurę związaną z wyłanianiem gospodarza tej imprezy.



Podpisanie tej umowy oznacza ostateczne gwarancje dla miasta Krakowa współfinansowania na poziomie 90 procent trzech najważniejszych inwestycji sportowych związanych z Igrzyskami Europejskimi - powiedział minister Bortniczuk.



Najwięcej środków, bo 89 mln zł (dotacja rządowa wyniesie 80,1 mln zł) pochłonie modernizacja Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, na którym odbędzie się uroczystość otwarcia i zamknięcia igrzysk. Zakres prac obejmie m.in. stworzenie bezkolizyjnych dróg pomiędzy trybunami, likwidację fos oddzielających boisko od widowni. Zainstalowane zostaną energooszczędne rozwiązania w zakresie oświetlenia, remontowi poddana zostanie także fasada obiektu. Stadion ma być też przystosowany do organizacji koncertów i widowisk, a nie tylko meczów piłkarskich.

Podpisanie umowy na rządowe dofinansowanie Igrzysk Europejskich w Krakowie: Jacek Majchrowski prezydent Krakowa RMF FM

Budowa boisk i modernizacja istniejących obiektów

Za 65 mln zł ma powstać tor do kajakarstwa na Zalewie Bagry, zmodernizowany zostanie także istniejący już tor do kajakarstwa górskiego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Kolna. Te dwa zadania zostaną dofinansowane przez rząd kwotą 58,5 mln zł.



Przy Błoniach, obok Hali 100-lecia Cracovii, wybudowane zostaną boiska do koszykówki 3x3 wraz z trybunami i oświetleniem. Inwestycja ta zakłada także remont pomieszczeń w hali, a jej koszt to 3 mln zł, z czego rząd przekaże na ten cel 2,7 mln zł.

Ostatnia z serii umów

29 marca podpisano umowę dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa przedsięwzięć infrastrukturalnych w Krakowie.

Środki finansowe zagwarantowano na 16 inwestycji - w 2022 r. na kwotę 244,6 mln zł i w 2023 r. - 105,4 mln zł. Na tej liście znalazły się: rozbudowa ul. Igołomskiej, rozbudowa al. 29 Listopada, rozbudowa ul. Łokietka, modernizacja torowisk tramwajowych, przebudowa ul. Fatimskiej, przebudowa ul. Królowej Jadwigi, rozbudowa ul. Czerwone Maki z budową chodnika, przebudowa ul. Glinik, rozbudowa ul. Wrobela, rozbudowa ul. Fortecznej, budowa układu komunikacyjnego przy Szpitalu Uniwersyteckim.



Dofinansowanie otrzymają także: budowa kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie, rozbudowa ulic Rogozińskiego i al. Pokoju, rozbudowa ul. Ważewskiego, program modernizacji dróg i chodników oraz program budowy ścieżek rowerowych.

Podpisanie umowy na rządowe dofinansowanie Igrzysk Europejskich w Krakowie: Kamil Bortniczuk minister sportu Jacek Skóra / RMF FM

Podpisanie umowy na rządowe dofinansowanie Igrzysk Europejskich w Krakowie: Witold Kozłowski marszałek Małopolski Jacek Skóra / RMF FM

Igrzyska Europejskie organizowane od 2015 roku

Igrzyska Europejskie po raz pierwszy odbyły się w 2015 r. w Baku, a następnie w 2019 r. w Mińsku. O organizacji kolejnej edycji w Polsce zdecydowały w 2019 r. w Mińsku narodowe komitety zrzeszone w stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC). Zgodnie z planami, głównym miejscem sportowych rywalizacji ma być Kraków, ale zawody odbędą się także w innych miejscach Małopolski oraz na Śląsku.



W programie igrzysk znajdą się 24 dyscypliny - 15 olimpijskich: badminton, boks, gimnastyka, judo, kajakarstwo (sprint i slalom), kolarstwo (górskie i BMX), koszykówka 3x3, lekkoatletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, rugby 7, siatkówka plażowa, szermierka, tenis stołowy i wspinaczka sportowa oraz 9 nieolimpijskich: biegi górskie, karate, kickboxing, MMA, muaythai, piłka nożna plażowa, piłka ręczna plażowa, skoki narciarskie (letnie) i teqball.



Rywalizacja w: badmintonie, judo drużynowym, kolarstwie MBX i MTB, lekkoatletyce drużynowej, pięcioboju nowoczesnym i szermierce toczyć się będzie w randze mistrzostw Europy.