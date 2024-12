​Krakowscy prokuratorzy chcą się wyłączyć ze śledztwa dotyczącego samobójczej śmierci obywatela Kanady na komisariacie przy ul. Szerokiej. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest wniosek do Prokuratury Regionalnej, by wyznaczyła inną jednostkę do prowadzenia śledztwa w sprawie tragedii sprzed dwóch tygodni, gdy zatrzymany 23-latek wyrwał policjantom broń i śmiertelnie postrzelił się w głowę.