Policjanci zatrzymali 41-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów sportowych, u którego znaleziono ponad 8,5 kg narkotyków oraz 120 tysięcy złotych w gotówce. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

/ Małopolska Policja /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W sobotę w Krakowie funkcjonariusze specjalnej grupy zajmującej się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców zatrzymali 41-letniego mężczyznę.

Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji poinformowała, że zatrzymany był powiązany z bojówką jednego z krakowskich klubów sportowych.

Podczas przeszukania mieszkania i samochodu podejrzanego policjanci znaleźli 8,5 kg marihuany, a także kokainę, mefedron, sprzęt do porcjowania narkotyków, telefony komórkowe i karty SIM.

Dodatkowo zabezpieczono 120 tysięcy złotych w gotówce.

Zatrzymanie pseudokibica

Zarzuty i kara

Śledczy ustalili, że mężczyzna mógł zajmować się rozprowadzaniem narkotyków od 2021 roku, kiedy opuścił więzienie po odbyciu 17-letniego wyroku za zabójstwo.

Zatrzymany usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz przygotowania do ich sprzedaży.

Za te przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.