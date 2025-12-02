Od 29 grudnia 2025 roku widzowie naziemnej telewizji cyfrowej nie będą już mogli oglądać kanałów Metro i Zoom TV. Decyzja ta jest efektem wygaśnięcia koncesji i wpisuje się w szerszy trend zmian na rynku mediów.

​Dwa kanały znikają z telewizji naziemnej; zmiany już pod koniec grudnia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po więcej informacji z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Metro i Zoom TV znikają z MUX-8

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji potwierdziła, że 28 grudnia wygasają koncesje naziemne dla dwóch popularnych kanałów rozrywkowych: Metro (TVN Warner Bros. Discovery) oraz Zoom TV (Grupa Kino Polska). Oznacza to, że od 29 grudnia oba programy znikną z listy darmowych kanałów dostępnych w telewizji naziemnej.

Decyzja ta nie była zaskoczeniem - już na początku roku nadawcy zapowiadali, że nie będą ubiegać się o przedłużenie koncesji.

Metro, znane z filmów i seriali obyczajowych, oraz Zoom TV, oferujący programy muzyczne i lifestyle, przenoszą swoją ofertę do płatnych platform - sieci kablowych, satelitarnych oraz serwisów streamingowych. To kolejny krok w kierunku modelu subskrypcyjnego, który zyskuje na popularności na całym świecie.

Modernizacja MUX-8 i nowe kanały w 2026 roku

Zmiany dotyczą także samego multipleksu MUX-8, na którym nadawane były Metro i Zoom TV. Operator techniczny, firma Emitel, zapowiedział przejście na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC na początku 2026 roku. Pozwoli to na emisję programów w jakości HD, ale będzie wymagało od widzów posiadania odpowiedniego sprzętu.

W maju 2025 roku KRRiT ogłosiła konkurs na dwa nowe miejsca w MUX-8. Nowe kanały mają być nadawane bezpłatnie i przez całą dobę. Na razie wpłynął tylko jeden wniosek - Telewizja Republika planuje uruchomienie kanału Republika 2.

Zainteresowanie nadawców darmową dystrybucją wyraźnie spada, co wynika z rosnących kosztów utrzymania miejsc na multipleksie oraz migracji widzów do kablówek i serwisów streamingowych.

Co dalej z ofertą telewizji naziemnej?

Obecnie w naziemnej telewizji cyfrowej dostępnych jest ponad 40 kanałów, w tym stacje ogólnopolskie (TVP1, TVP2, TVN, Polsat), informacyjne, tematyczne, kulturalne i regionalne. Większość z nich nadaje już w jakości HD.

Wraz z modernizacją MUX-8 i pojawieniem się nowych kanałów, oferta ma pozostać atrakcyjna dla widzów, choć coraz większa część rynku przenosi się do internetu i płatnych platform.