W Dąbrowie Tarnowskiej w Małopolsce odbyły się uroczystości z okazji 140. rocznicy urodzin gen. Mariana Kukiela. "Jesteśmy dumni, że tak zasłużony patriota wywodzi się z dąbrowskiej ziemi" - mówił burmistrz miasta Krzysztof Kaczmarski.

Uroczystości z okazji 140. rocznicy urodzin generała Mariana Kukiela / Łukasz Gagulski / PAP

Uroczystości przed pomnikiem gen. Mariana Kukiela w parku miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej zgromadziły przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, wojsko i służby mundurowe, a także młodzież szkolną. Kompanię honorową wystawił Garnizon Kraków.

Oficjalne obchody zakończył apel pamięci i salwa honorowa. Potem odbyło się seminarium popularnonaukowe na temat generała oraz pokaz sprzętu wojskowego i piknik w parku miejskim.

Uroczystości z okazji 140. rocznicy urodzin generała Mariana Kukiela

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Marian Kukiel wyrósł w domu, gdzie miłość do ziemi ojczystej i patriotyzm były zawsze żywe. Z domu, gdzie Bóg, honor, ojczyzna to były przykazania, nie słowa, to były wartości, nie hasła. To było coś, co się wyniosło i coś, co pozostało przez całe życie - zaznaczył.

W ocenie szefa MON postać wojskowego pokazuje też "jak łączyć służbę dla ojczyzny, dumę noszenie munduru z biało-czerwoną, z pracą naukową i rozwojem osobistym, edukacją".

Uroczystości z okazji 140. rocznicy urodzin generała Mariana Kukiela

Kim był Marian Kukiel?

Marian Włodzimierz Kukiel był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych, historykiem wojskowości, działaczem społecznym, politykiem. Urodził się w 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej.

W czasie I wojny światowej Kukiel walczył w Legionach Polskich, potem na froncie wojny polsko-bolszewickiej. Podczas II wojny światowej był obrońcą Lwowa, następnie dowódcą I Korpusu Polskiego, a potem ministrem spraw wojskowych w kolejnych rządach Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Marian Kukiel był wielokrotnie odznaczany. W 1922 roku otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari.



Gen. Kukiel zmarł w brytyjskim Mabdelon w 1973 roku.