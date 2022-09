Ruszyła 2. Krakowska Akademia Klimatu. To wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat.

Krakowska Akademia Klimatu to nie tylko pokazy filmowe, ale i dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami Krakowa odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju oraz samą młodzieżą.

Zajęcia w ramach Krakowskiej Akademii Klimatu odbędą się w sali kina Kijów Centrum i są całkowicie bezpłatne.

Ewa Całus, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw edukacji klimatycznej informuje, że wydarzenie ma na celu zwiększanie świadomości klimatycznej.

Ekościema

Dzisiejszym tematem był greenwashing, czyli ekościema.

Przyglądamy się, jak ten greenwashing w przestrzeni publicznej, w reklamach, w tych treściach, które do nas docierają, wygląda, jak się przed nim ustrzec, czyli jak zobaczyć, gdzie te ekościemy są nam prezentowane i jak uodpornić się na nie, żeby nie dawać się nabrać - podkreśliła.

Edukacja klimatyczna jest istotna, bo bez niej nie poradzimy sobie ze zmianami klimatu i z ich konsekwencjami - mówi Zofia Piwowarek, dyrektor programu Climate Positive, UN Global Compact Network Poland.

Mieliśmy w ostatnim czasie m.in. powódź w Pakistanie, huragany, natychmiastowe zmiany pogody. Powoli zaczyna w młodzieży kiełkować świadomość, co oznacza wzrost globalnych temperatur. Myślę jednak, że cały czas brakuje edukacji klimatycznej w szkołach, żeby przygotować, powiedzieć, co oznacza zmiana klimatu, jak młodzi ludzie mogą się na nią przygotować, ale też, jak sprawiać, żeby nie szkodzić bardziej naszej planecie - podkreśla ekspertka.

Zofia Piwowarek - dyrektor programu Climate Positive, UN Global Compact Network Poland Józef Polewka / RMF FM

Kino wypełnione po brzegi

Ewa Całus zaznaczyła, że dzisiaj Kino Kijów było wypełnione po brzegi.

Dostawialiśmy leżaki i krzesełka, żeby wszyscy chętni mogli wziąć udział w tym wydarzeniu. Sala pęka w szwach - dodała.

Jest takie powiedzenie, że wszyscy powinniśmy się zajmować przyszłością, bo wszyscy w niej będziemy żyć. Młodzieży dotyczy to najbardziej. Mówiąc brutalnie - to my teraz już wypijamy wodę naszej młodzieży, naszych dzieci i wnuków. To my już teraz korzystamy z tego powietrza, które jest coraz bardziej zanieczyszczone, korzystamy z zasobów, które się kończą. Młodzież będzie musiała żyć w innej rzeczywistości, którą my im serwujemy - powiedziała Ewa Całus.

Ewa Całus - pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw edukacji klimatycznej Józef Polewka / RMF FM

Terminy i tematyka pozostałych spotkań: