Mastercard OFF CAMERA wkracza w dorosłość! 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego będzie wyjątkową okazją do refleksji nad tym, jak przez lata zmieniało się zarówno kino, jak i otaczająca nas rzeczywistość. Świat pełen sprzeczności i kontrastów od zawsze znajduje swoje odbicie na wielkim ekranie, a Mastercard OFF CAMERA nieustannie śledzi i prezentuje te najciekawsze, najbardziej poruszające filmowe opowieści. W tym roku widzimy się w kinach – tych studyjnych, jak i plenerowych – od 25 kwietnia do 4 maja. Karnety są już dostępne w sprzedaży.

/ Materiały prasowe

Na wskroś współcześnie

Podczas tegorocznej odsłony festiwalu nie zabraknie historii o dorastaniu, redefinicji męskości, miłości i zadośćuczynieniu, ale także filmów dotykających współczesnych wyzwań, takich jak zdrowie psychiczne. Jak zawsze widzowie mogą liczyć na emocje, które przeplatają śmiech ze łzami - bo kino, jak życie, nigdy nie jest jednowymiarowe. Szczegółowe informacje na temat czterech sekcji specjalnych o tytułach: "Chłopackie sprawy", "Tylko spokojnie", "Miłość zwycięży" oraz "Oko za oko", przygotowanych na 18. edycję festiwalu, zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach na offcamera.pl.

Festiwalowe karnety już w sprzedaży

Sprzedaż karnetów na tegoroczną edycję rusza już teraz! Widzowie i widzki mogą wybierać spośród dwóch pul cenowych - im wcześniej zdecydują się na zakup, tym więcej zaoszczędzą. Dostępne są dwa rodzaje karnetów: PASS OPEN, który umożliwia dostęp do wszystkich festiwalowych pokazów, oraz PASS 10, dający możliwość wyboru dziesięciu seansów. Posiadacze kart Mastercard mogą skorzystać ze specjalnej zniżki -20%. Bilety na pojedyncze seanse będą dostępne w sprzedaży po ogłoszeniu harmonogramu projekcji, czyli w połowie kwietnia 2025 roku.

PIERWSZA PULA KARNETÓW

03.02 - 03.03.2025

Karnet PASS OPEN - 400 zł

Karnet PASS 10 - 200 zł

DRUGA PULA KARNETÓW

04.03 - 04.05.2025

Karnet PASS OPEN - 480 zł

Karnet PASS 10 - 240 zł

Posiadacze kart Mastercard mogą kupić karnety z 20% zniżką.

Moc konkursów i pula nagród ponad 300 tys. zł

Najważniejszym konkursem podczas Mastercard OFF CAMERA jak zawsze będzie Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi" o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy, w którym do wygrania jest 25 000 dolarów. Pokazywane w nim będą debiuty i drugie filmy twórców, o których obecnie dyskutuje się na świecie i które wywołały zachwyt widzów na największych imprezach filmowych, w tym festiwalach w Toronto, Locarno, Rotterdamie czy Sundance. Drugim z konkursów jest Konkurs Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA, w którym prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne. Dziesięć fabuł zawalczy o Nagrodę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych.

Poza nagrodami w dwóch konkursach zostaną także przyznane:

Nagroda Publiczności - 10 000 złotych,

- 10 000 złotych, Nagroda Female Voice dla wybitnie uzdolnionych kobiet działających w polskiej branży filmowej - 50 000 złotych,

dla wybitnie uzdolnionych kobiet działających w polskiej branży filmowej - 50 000 złotych, Nagroda dla Najlepszej Aktorki i Najlepszego Aktora w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - po 10 000 złotych każda,

w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych - po 10 000 złotych każda, Mastercard Rising Star - nagroda dla najlepszego debiutu aktorskiego w filmie pełnometrażowym - 10 000 złotych.

Mastercard OFF CAMERA 2025 to dziesięć dni pełnych wyjątkowego kina i inspirujących spotkań. Do zobaczenia w Krakowie!

Koncepcja artystyczna 20205 – Mastercard OFF CAMERA

Zbliżająca się, 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA siłą rzeczy skłania do sentymentalnych nieco refleksji. Wszak nasz festiwal jest już pełnoletni; trudno w tym kontekście nie pomyśleć o setkach wyjątkowych filmów, jakie pokazaliśmy widzom w Krakowie i o nagrodzonych twórcach. Wielu z nich dzięki Krakowskiej Nagrodzie Filmowej Andrzeja Wajdy mogło spokojnie pracować nad rozwijaniem pomysłów na swoje nowe produkcje. Od samego początku bowiem misją i wyjątkową siłą Mastercard OFF CAMERA jest aktywne wspieranie młodych filmowców.

Ciężko też choćby przez moment nie zastanowić się nad definiującymi naszą rzeczywistość wydarzeniami z ostatnich dwóch dekad, jakie zbiegły się w czasie z festiwalem. Katastrofa smoleńska, pandemia i konieczność organizacji przez kilka lat imprez kulturalnych on-line. Do tego kolejne brutalne wojny i konflikty na świecie, na czele z krwawymi wydarzeniami na Ukrainie i w Strefie Gazy czy prawicowe zwroty w USA i zachodnio-europejskich krajach. To jedynie niektóre z nich. Choć, jak to w życiu bywa, doświadczyliśmy też niezapomnianych, przyjemnych i wyjątkowych chwil, i pozytywnych wzruszeń. Na czele z wizytami naszych gości, specjalnymi pokazami z ich udziałem i ożywionymi dyskusjami po filmach pokazywanych w naszym flagowym Konkursie Głównym “Wytyczanie Drogi".

Podczas nadchodzącej edycji festiwalu będziemy wnikliwie, wraz z twórcami prezentowanych w Krakowie filmów, przyglądać się otaczającej nas czasami bolesnej, czasem radosnej rzeczywistości. W myśl tytułu kultowego bollywoodzkiego filmu sprzed lat - “Czasem słońce, czasem deszcz", wierzymy głęboko, że świat nigdy nie jest ani czarny, ani biały. Co dobitnie potwierdzają perypetie z ostatnich osiemnastu lat, w ramach których, iście filmowo, śmiech przeplatał się ze łzami, a cierpienie z zabawą.

W trakcie tej edycji Mastercard OFF CAMERA chcielibyśmy przypomnieć o tej skomplikowanej, acz fascynującej ambiwalencji. Widać ją z jednej strony w starannie wybranych produkcjach z naszego tegorocznego programu. Na czele z tymi pokazywanymi w specjalnych sekcjach tematycznych. W tym roku przyglądniemy się miłości i jej rozmaitym formom, ale też zadośćuczynieniu i zemście oraz wspólnie zastanowimy się, czy faktycznie mogą przynieść ulgę. Będziemy śledzić historie o nieszablonowym dorastaniu chłopców i próbach przedefiniowania skostniałych norm kulturowych wokół męskości. A równocześnie przyjrzymy się paląco aktualnej problematyce wokół higieny i zdrowia psychicznego.

Jeśli minione osiemnaście lat czegoś nas nauczyło to właśnie tego, żeby nie bać się wielowymiarowej, skomplikowanej i nieprzewidywalnej rzeczywistości. I pamiętać przy tym, że jej nieodzownymi cechami są właśnie ambiwalencja i pogmatwanie. To być może niewystarczające pocieszenie w trudnych czasach, ale, jak pokazuje historia kina i ludzkości, nic nigdy nie jest ani czarne, ani białe. Czy nam to się podoba, czy nie. Pokrzepiające jednak, że nawet po najstraszniejszej burzy wychodzi słońce. Jak najwięcej tych jasnych chwil, pojmowanych zarówno dosłownie, jak i metaforycznie, życzę wszystkim podczas nadchodzących dziesięciu festiwalowych dni wyjątkowej, 18. edycji Mastercard OFF CAMERA.

Grzegorz Stępniak

Dyrektor Artystyczny Mastercard OFF CAMERA