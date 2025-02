Nauczycielka przypomniała, że rozporządzenie nie obowiązuje także w prywatnych szkołach podstawowych, co powoduje jeszcze większą przepaść między państwowymi a prywatnymi placówkami.

Okazuje się też, że rodzice naciskają na nauczycieli, aby mimo rozporządzenia zadawali uczniom prace domowe.

Rudnicka o edukacji zdrowotnej

Judytę Rudnicką zapytaliśmy też, jak ocenia wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu, jakim jest edukacja zdrowotna.

Bardzo negatywnie. Ja nie byłam za wprowadzeniem edukacji zdrowotnej od tego roku. Uważam, że powinno być więcej czasu, zwłaszcza na szkolenie nauczycieli. Wciąż nie wiedzieliśmy, jaki jest program i kto tego przedmiotu ma uczyć. No i skończyło się jeszcze większą klęską. Uważam, że to jest jedna z największych porażek Barbary Nowackiej, bo przedmiot jest niewątpliwie bardzo potrzebny, ale też, żeby go wprowadzić, powinna być zmiana w siatce godzin - tłumaczyła.

Zapaść państwowej edukacji

Podczas Popołudniowej rozmowy w RMF FM pojawiło się też pytanie o powody zapaści w państwowej edukacji.

Jest kilka powodów. Warunki pracy, niedofinansowane szkoły, przemęczeni nauczyciele, niedofinansowani nauczyciele. Te warunki, w jakich my obecnie pracujemy, to ile zarabiamy, to tworzy zupełny nabór negatywny do naszego zawodu. Przecież nie przyciągniemy młodych, sprawnych, sprawczych nauczycieli, nie oferując im nic w zamian. Więc te osoby będą siłą rzeczy przenosić się do szkół prywatnych, a co za tym idzie będą się przenosić uczniowie - odpowiedziała Judyta Rudnicka.



Nauczyciele odchodzą

Podczas rozmowy zwrócono uwagę na coraz większe braki kadrowe jeśli chodzi o nauczycieli. Młodzi ludzie nie chcą wykonywać tego zawodu.

Pani Judyta zapytana została o trzy rzeczy, które powinny się zmienić w polskiej szkole. Wynagrodzenia nauczycieli, autonomia i spokój - odpowiedziała.

Nasza rozmówczyni ujawniła, że zarabia obecnie ponad 5 tys. złotych "na rękę", i gdyby dostała 7 tys. to byłaby w miarę zadowolona.