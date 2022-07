Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu pod Luboniem Małym na drodze S7 Kraków - Zakopane. Centrum Zarządzania Tunelem będzie działać całodobowo.

Prawa nitka tunelu / GDDKiA /

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut zainteresowani przetargiem mogą składać oferty do 5 sierpnia. Czas realizacji usługi to 24 miesiące.

Do zadań wykonawcy będzie należała konserwacja, eksploatacja i serwisowanie urządzeń i systemów, które są zamontowane w tunelu i w budynkach dwóch stacji transformatorowych i dwóch stacji wentylatorowych. Chodzi m.in. o systemy oświetlenia, wentylacji, pomiaru CO, NO i widoczności, urządzeń sygnalizacji pożaru, łączności alarmowej i technicznej, nagłośnienia, sterowania i zarządzania tunelem. Zadbać trzeba także o sygnalizatory, znaki i tablice oraz mostowe urządzenia dylatacyjne.

Podczas eksploatacji tunelu, ktoś musi cały czas monitorować, czy wszystkie systemy działają poprawnie i nie ma żadnych niepokojących sygnałów, a gdyby się pojawiły musi odpowiednio i szybko zareagować - podkreśla GDDKiA.

Do przyszłego wykonawcy należała będzie całodobowa obsługa dyspozytorska Centrum Zarządzania Tunelem, zlokalizowanego w Skomielnej Białej, a przypadkach awaryjnych w budynku dyspozytorni rezerwowej w Naprawie.

Wiadomo już, że budowa tunelu na zakopiance nie zakończy się jak planowano do końca czerwca. Nie wiadomo, kiedy skończą się prace budowlane, ale będzie to zapewne w lipcu. Nowym tunelem, a właściwie tunelami kierowcy mają przejechać w czwartym kwartale bieżącego roku.