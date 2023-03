Kraków otrzymał dodatkowe 44,8 mln zł z funduszy UE na rozwój niskoemisyjnego transportu w ramach Aglomeracji Krakowskiej. Jak podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych mogą wspólnie realizować inwestycje dofinansowane z funduszy unijnych.

Konferencja prasowa dotycząca dodatkowych funduszy na transport / Marek Wiosło / RMF24

Transport niskoemisyjny miejski to jeden z tych obszarów, które - po drogach i kolejach - wymaga wielkich nakładów finansowych i tak też robimy - mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas piątkowego briefingu w Krakowie.

Przypomniał, że dodatkowe pieniądze dla Krakowa pochodzą z pozostałej części alokacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który został wykorzystany w naszym kraju w 97 proc.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ocenił, że duże inwestycje infrastrukturalne w Krakowie są realizowane dzięki dobrej współpracy rządu i samorządu. To konkretny dowód na to, że warto współpracować z rządem, że korzystają na tym samorządy, a szczególnie mieszkańcy - mówił dziennikarzom szef resortu infrastruktury. Wskazał, że tak jest w wielu miejscach kraju m.in. w Małopolsce, na Lubelszczyźnie, Podlasiu, w Trójmieście i w Szczecinie.

Poseł Małgorzata Wassermann podkreśliła, że wymiana taboru na niskoemisyjny to działanie, które ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Chodzi nie tylko o to, żeby było wygodnie i bardziej komfortowo, ale przede wszystkim będzie zdecydowanie mniej spalin - podkreśliła.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował, że dodatkowe dofinansowanie w wysokości 25 mln zł zostanie przeznaczone na zmniejszenie zobowiązań spółki komunalnej zaciągniętych na budowę Trasy Łagiewnickiej. Łącznie spółka ta pozyskała na część tramwajową tego przedsięwzięcia niemal 123 mln zł ze środków unijnych. Wcześniej dofinansowanie stanowiło ok. 67 proc. projektu torowiskowego, w tej chwili dobijamy do 85 proc., czyli maksymalnego poziomu środków unijnych - zaznaczył Majchrowski.

Dotychczas w Małopolsce w ramach Programu Operacyjnego Infastruktura i Środowisko realizowanych jest 7 projektów z zakresu transportu miejskiego o łącznej wartości 1,68 mld zł, z czego dofinansowanie UE to 667,19 mln zł

W Metropolii Krakowskiej realizowanych jest sześć projektów obejmujących budowę i modernizację linii tramwajowych, zakup taboru tramwajowego, zakup autobusów elektrycznych oraz opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), a w Myślenicach projekt dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic - jego wartość to 267 tys. zł (w tym 190 tys. zł z funduszy UE).