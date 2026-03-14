Wypadek radiowozu na drodze wojewódzkiej 776 w Biórkowie Małym niedaleko Proszowic w Małopolsce. Dwaj ranni policjanci trafili do szpitala.

W sobotę przed południem w trakcie dojazdu na interwencję policjanci wyprzedzali kolumnę pojazdów w Biórkowie Małym w powiecie proszowickim. Jeden z samochodów zaczął skręcać w lewo i doszło do zderzenia z radiowozem - ustalił reporter RMF FM.

Radiowóz wpadł do rowu, a samochód osobowy uderzył w przepust i słup energetyczny.

Ranni policjanci trafili do szpitala. Kierowcy osobówki nic się nie stało.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Wiadomo, że obaj kierowcy byli trzeźwi.

W tym miejscu na drodze 776 można spodziewać się utrudnień.