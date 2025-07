Dragon Grace wylądował w ściśle określonym miejscu na Pacyfiku - u wybrzeży Kalifornii. Niedaleko niego czekały już ekipy ratownicze, których zadaniem było zabezpieczenie kapsuły i dostarczenie jej na pokład statku SpaceX, również krążącego w pobliżu. Dopiero tam został otwarty właz Dragona. Procedura przejęcia kapsuły rozpoczęła się około godz. 11:46.

Około godz. 12 czasu polskiego kapsuła znalazła się na pokładzie statku Shannon.

Kapsuła Dragon na pokładzie statku. / Axiom Space /

Właz do kapsuły Dragon Grace został otwarty o godz. 12:10. Z astronautami rozmawiał lekarz, sprawdzając, w jakim są stanie. Jako pierwsza kapsułę opuściła Peggy Whitson, następnie Shubhanshu Shukla. Sławosz Uznański-Wiśniewski wyszedł jako trzeci - o godz. 12:25.

Sławosz Uznański-Wiśniewski po opuszczeniu kapsuły Dragon Space. / Axiom Space /

Z pokładu statku SpaceX helikopter przetransportuje członków misji Ax-4 do Houston (na pokładzie śmigłowca astronauci przejdą pierwsze badania medyczne), a stamtąd samolot zabierze Uznańskiego-Wiśniewskiego do Europy.

POLSA zaznaczyła, że powrót z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny proces, który nie wymagał żadnych działań ze strony załogi na pokładzie kapsuły Dragon.

Powrót kapsuły Crew Dragon na Ziemię / Adam Ziemienowicz / PAP

Powrót do ziemskiej grawitacji

Polski astronauta poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab". Tam zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do ziemskiej grawitacji.

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP dr Tomasz Barciński z Centrum Badań Kosmicznych PAN, przystosowanie się na nowo do ziemskiego ciążenia zajmuje astronautom trochę czasu Chociaż tym razem, po dwóch tygodniach, nie będzie to tak trudne, jak po dłuższych, niemal półrocznych misjach. Mikrograwitacja działa silnie na różne układy organizmu, nawet na pracę pojedynczych komórek - opowiadał.

NASA poinformowała, że oprócz załogi Ax-4, Dragon Grace dostarczył na Ziemię ponad 260 kg ładunku, w tym pojemniki i aparaturę, które były wykorzystywane do prowadzenia eksperymentów naukowych na orbicie.

W poniedziałek (14 lipca) około godziny 11 czasu polskiego kapsuła została zamknięta, a po godz. 13 nastąpiło jej oddokowanie - czyli odłączenie od Stacji. Ropzoczał sę powrót na Ziemię. Obydwa te wydarzenie mogliśmy śledzić w transmisji na żywo.

Zamknięcie kapsuły:

Oddokowanie, czyli odłączenie Dragona od ISS:

Sławosz-Uznański drugim Polakiem w Kosmosie

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim - po Mirosławie Hermaszewskim - Polakiem w Kosmosie i pierwszym obywatelem naszego kraju, który postawił stopę na pokładzie ISS. Misja Ax-4, której jest uczestnikiem, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do ISS.

Od Jurija Gagarina do Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Ten plik jest gotowy do pobrania. / Michał Czernek / PAP

Na stacji, w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie oraz były transmitowane w internecie.

POLSA poinformowała, że priorytetowe cele misji IGNIS zostały wykonane w 100 proc.

Według strony internetowej Who Is In Space Sławosz Uznański-Wiśniewski do chwili oddokowania kapsuły spędził w kosmosie 19 dni, 4 godziny i 45 minut.