Policjanci zatrzymali w Zatorze 42-letnią kobietę, pod której opieką był małoletni syn. Miała w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Jest podejrzana o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Grozi jej za to do 5 lat więzienia.

/ Shutterstock

Zgłoszenie o pijanej kobiecie trafiło pod numer alarmowy 112. 42-latka była z 8-letnim synem na festynie. Rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka podała, że miała ona w organizmie 2,7 promila alkoholu. Dziecko trafiło pod opiekę rodziny.

To już drugie zatrzymanie tej kobiety w ostatnich tygodniach. W połowie kwietnia policjanci interweniowali w jej domu. Wówczas miała w organizmie 2,5 promila alkoholu. Dziecko także trafiło pod opiekę rodziny.

Funkcjonariusze wobec matki wszczęli postępowanie. Jest podejrzana o popełnienie przestępstwa narażenia chłopca na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

Materiały sprawy trafią do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu w Oświęcimiu, który sprawdzi sytuację rodzinną dziecka.