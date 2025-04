Politechnika Krakowska stała się członkiem The European Nuclear Education Network (ENEN). To przełomowy moment dla uczelni i jej studentów. Przystąpienie do tej międzynarodowej organizacji zapewnia dostęp do szkoleń, programów stypendialnych i współpracy z wiodącymi instytutami oraz firmami z branży jądrowej, co znacząco wpłynie na rozwój kształcenia i badania w dziedzinie energetyki jądrowej.

/ Materiały prasowe Politechnika Krakowska została członkiem The European Nuclear Education Network (ENEN) - prestiżowej, międzynarodowej organizacji, która wspiera rozwój edukacji i badań w dziedzinie energetyki jądrowej. Przystąpienie do ENEN to przede wszystkim dostęp do międzynarodowych szkoleń, programów stypendialnych oraz możliwość współpracy z czołowymi instytutami badawczymi i firmami sektora jądrowego. Dla studentów kierunków energetyka i energetyka jądrowa oznacza to niepowtarzalną szansę na zdobycie unikalnych umiejętności i wiedzy, które są kluczowe w kontekście dynamicznie rozwijającej się branży atomowej. Prof. Artur Cebula z Katedry Energetyki PK podkreśla, że uczestnictwo w międzynarodowych kursach, szkołach letnich i warsztatach, finansowanych przez ENEN, otwiera przed młodymi inżynierami drzwi do staży w renomowanych instytucjach jądrowych, takich jak CERN, SCK CEN, CEA, JRC, a także w firmach sektora jądrowego, w tym EDF, Framatome, Westinghouse czy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA). To przede wszystkim udział w europejskich programach badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki jądrowej, wymiana doświadczeń z czołowymi ośrodkami naukowymi w Europie, rozwój nowoczesnych technologii w obszarze reaktorów jądrowych i bezpieczeństwa nuklearnego oraz kształcenie przyszłych specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami – wylicza prof. Artur Cebula. Dzięki współpracy z ENEN, studenci Politechniki Krakowskiej będą mieli również możliwość uczestniczenia w darmowych lub dotowanych kursach online o tematyce jądrowej oraz uzyskają dostęp do specjalistycznych materiałów dydaktycznych, wykładów i baz danych. / Materiały prasowe Edukacja w dziedzinie energetyki jądrowej na Politechnice Krakowskiej obejmuje szeroki zakres tematyczny, od nowych bloków jądrowych, przez systemy bezpieczeństwa, technologie chłodzenia, po wpływ pracy elektrowni jądrowych na środowisko. Studenci mają możliwość uczestniczenia w laboratoriach wyjazdowych i studyjnych do krajowych i zagranicznych obiektów przemysłowych i badawczych energetyki jądrowej, co jest niezwykle cenne z punktu widzenia praktycznego przygotowania do pracy w branży. W grudniu pierwsza grupa studentów Politechniki ze specjalności energetyka jądrowa odbyła wizytę studyjną i zajęcia praktyczne w czeskim Centrum Badawczym Řež. Przystąpienie do sieci ENEN przynosi korzyści nie tylko studentom, ale również kadrze akademickiej Politechniki Krakowskiej. Jak wskazuje dr hab. inż. Marzena Nowak-Ocłoń, stowarzyszenie promuje badania i innowacje, angażuje się w projekty badawcze, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa reaktorów, odpadów radioaktywnych oraz nowych technologii jądrowych. Zobacz również: Miejskie Rozdanie, czyli nowa edukacyjna gra o Krakowie

Wiemy, kto pokieruje krakowskim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK

Kierowcy zapłacą więcej. Poznaj nowe ceny za przejazd autostradą A4

8 tysięcy biegaczy na starcie. Cracovia Maraton łączy pokolenia