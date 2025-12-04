Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała polski wniosek o wyłączenie z relokacji migrantów i płacenia kontrybucji finansowych w przyszłym roku – dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. „Opinia KE w tej sprawie została wysłana do Warszawy” – przekazał Katarzynie Szymańskiej-Borginon unijny dyplomata.

Policjant z grupą migrantów w pobliżu miejscowości Forst na wschodzie Niemiec (zdj. arch.) / JENS SCHLUETER/AFP / East News

12 listopada Polska złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o pełne zwolnienie z mechanizmu solidarności w ramach paktu migracyjnego. Było to możliwe dzięki uznaniu przez Brukselę Polski (wraz z Bułgarią, Czechami, Estonią, Chorwacją i Austrią) za grupę państw zmagającą się z "poważną presją migracyjną".

Pozytywna decyzja KE dotyczy także 5 z 6 krajów z tej grupy, które już złożyły wnioski o całkowite lub częściowe wyłączenie z mechanizmu relokacji. Wczoraj na spotkaniu unijnych ambasadorów KE poinformowała, że wydała pozytywną opinię dla wszystkich państw, które zawnioskowały o zwolnienia lub redukcję zobowiązań solidarnościowych - powiedział dziennikarce RMF FM unijny dyplomata.

Według ustaleń RMF FM w poniedziałek 8 grudnia Rada UE na szczeblu ministrów spraw wewnętrznych potwierdzi tę decyzję przy okazji zatwierdzania budzącej spore emocje tzw. puli solidarnościowej - liczby migrantów do relokacji w przyszłym roku i podziału tej puli na poszczególne państwa. Sprawa wyłączenia Polski nie budzi natomiast żadnych kontrowersji, będzie więc pozytywnie rozpatrzona - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Wciąż trwają ustalenia prawników, czy po wejściu w życie paktu migracyjnego w czerwcu przyszłego roku potrzebna będzie jeszcze osobna decyzja prawna o wyłączeniu grupy krajów "z poważną presją migracyjną". Niektórzy twierdzą, że nie można prawnie wyłączyć z czegoś, co jeszcze nie obowiązuje.