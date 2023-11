W Krakowie rozpoczęto oficjalnie budowę Smoczego Szlaku. Na ulicach miasta pojawią się małe figury smoków. Pierwszy z nich został właśnie zamontowany przy ulicy Edwarda Dembowskiego, niedaleko rynku Podgórskiego.

/ Józef Polewka / RMF FM

Smok Geodeta, Smok Turysta, Smok Malarz, Smok z mapą, Smok z latawcem, Smok Filmowiec i Smok Wodny – w środę, 22 listopada w siedmiu lokalizacjach miasta montowane są figury smoków. Smoczy szlak jest realizacją projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Co ważne każdy ze smoków będzie związany z okolicą, w której się pojawi. To będą smoki tematyczne opowiadające także o historii miasta. Pierwszy smok, ważący wraz z kamiennym cokołem ponad pół tony, pojawił się przed szkołą podstawową numer 29 - to smok Geodeta i nie bez powodu.

Dlaczego my? Dlatego, że jesteśmy przy południku dwudziestym, jesteśmy dumni z tego mamy tu naprawdę rzesze turystów, którzy codziennie tędy przechodzą, więc jesteśmy dumni ze właśnie tu u nas będzie ten smok - mówiła reporterowi RMF FM dyrektorka szkoły Ewa Ptasznik.

/ Józef Polewka / RMF FM

Smocze figury zostały zaprojektowane przez Andrzeja Mleczkę i Edwarda Lutczyna figury a przygotowano je we współpracy z Wydziałem Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ich autorami są prof. Jan Tutaj oraz dr Jacek Dudek.

Smocze figury pojawią się w następujących lokalizacjach: przy al. Dembowskiego, w rejonie Szkoły Podstawowej nr 29, znajdziemy Smoka Geodetę, Smoka Turystę zobaczymy przy parku Bednarskiego, Smoka Malarza przy pl. Axentowicza, Smoka z mapą przy parku Krakowskim, Smoka z latawcem przy parku Jordana. Przy kinie Kijów powita nas Smok Filmowiec, a na placu Na Groblach Smok Wodny.

