Prywatne odrzutowce w znacznym stopniu zanieczyszczają środowisko, ale najbogatsi ludzie na świecie zupełnie się tym nie przejmują. Z najnowszego raportu dziennika "The Guardian" wynika, że samoloty 200 celebrytów od początku 2022 roku wyemitowały tyle dwutlenku węgla, co 40 tysięcy Brytyjczyków. W czołówce najczęściej latających bogaczy znajdują się Elon Musk, członkowie zespołu The Rolling Stones czy rodzina Murdochów.

Odrzutowce należące do 200 celebrytów, oligarchów, miliarderów czy dyrektorów generalnych firm od początku 2022 roku miały spędzić w powietrzu łącznie 11 lat. Najbogatsi odbyli samolotami ponad 44 tysięcy podróży, co oznacza wyemitowanie takiej ilości dwutlenku węgla, co 40 tysięcy Brytyjczyków.

"Guardian" przez 21 miesięcy zbierał publiczne dane ze stron internetowych i aplikacji służących do śledzenia lotów prywatnych samolotów należących m.in. do Elona Muska, Rolling Stonesów, rodziny Murdochów i Kylie Jenner.

Ze statystyk wynika, że prawie 300 odrzutowców należących do celebrytów wyemitowało od początku minionego roku szacunkowo 415 518 ton CO 2 .

Tyle wyemitowali Stonesi, Musk i rosyjscy bogacze

Boeing 767 należący do zespołu The Rolling Stones odpowiada za około 5046 ton dwutlenku węgla. To tyle samo, ile wyemitowałyby 1763 loty w obie strony z Londynu do Nowego Jorku w klasie ekonomicznej.

Samoloty należące do Lawrence’a Strolla, miliardera będącego właścicielem zespołu Formuły 1 Aston Martin, od początku 2022 roku wykonały łącznie 1512 lotów. Jego prywatny odrzutowiec i dwa helikoptery odbyły najwięcej podróży trwających maksymalnie 15 minut.

39 odrzutowców powiązanych z 30 rosyjskimi oligarchami, w tym Romanem Abramowiczem, Leonidem Mikhelsonem i niedawno zmarłym przywódcą grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, wyemitowało łącznie 30 701 ton CO 2 . Odpowiada to średniemu śladowi węglowemu około 1000 Rosjan.

Taylor Swift ograniczyła loty

Liczba osób korzystających z prywatnych odrzutowców wzrosła od czasów pandemii Covid-19. Z szacunków "Guardiana" wynika, że w ubiegłym roku aktywność prywatnych samolotów w Europie osiągnęła najwyższy poziom od 2007 roku.

Co ciekawe, niektóre gwiazdy, takie jak piosenkarka Taylor Swift, której także dotyczyła analiza, zmieniły swoje zachowanie po tym, jak były krytykowane za nadmierne korzystanie z prywatnych odrzutowców. Samolot Swift był widziany w powietrzu średnio 19 razy w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku. Po nagłośnieniu tego tematu średnia częstotliwość lotów celebrytki spadła do nieco ponad dwóch w miesiącu.

Liczby, które można znaleźć w analizie, oparto na danych pochodzących z otwartej bazy danych OpenSky. Do oszacowania zużycia paliwa i emisji wykorzystano z kolei publicznie dostępne kalkulatory emisji firm Conklin & de Decker i Eurocontrol.

Z raportu amerykańskiego Instytutu Studiów Politycznych wynika, że w 2022 roku prywatne odrzutowce wykonały ponad 5 milionów operacji lotniczych, przyczyniając się tym samym do znacznych emisji gazów cieplarnianych. Generują one 10-krotnie więcej dwutlenku węgla niż loty komercyjne. Cały przemysł lotniczy odpowiada obecnie za około 2,4 proc. światowych emisji dwutlenku węgla.