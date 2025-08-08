Trwają poszukiwania pięciu nastolatek, które - jak informuje krakowska policja - uciekły z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie. Każdy, kto posiada informacje na ich temat proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji V.

Grupa trzech nastolatek uciekła z boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie już 4 sierpnia.

Mowa o trzech dziewczynach, których dane i wizerunek publikujemy, by ułatwić poszukiwania.

Sabina Kudrzycka, lat 15, wzrost ok. 150 cm, waga ok. 36 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia, ubrana w koszulkę FC Barcelony z napisem na plecach Lamine Yamal i czarne luźne spodnie dresowe.

Amelia Korlak, lat 16, wzrost ok. 157 cm, waga ok. 50 kg, włosy blond długie. W dniu zaginięcia, ubrana w bluzę rozpinaną koloru niebiesko-szarego, szerokie, wypłowiałe dżinsy z prześwitami.

Natalia Wiśniewska, lat 16, wzrost ok. 154 cm, waga 54 kg, włosy czarne do ramion. W dniu zaginięcia, ubrana w czerwoną koszulkę reprezentacji Hiszpanii z napisem na plecach Lamine Yamal i dużym nr 19, warkoczyki na głowie.

6 sierpnia doszło do kolejnej ucieczki z boiska w ośrodku...

Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia, ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.

Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok.170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia, ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o ww. osobach prosimy o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112.

