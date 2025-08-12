Trzy z pięciu nastolatek, które uciekły z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie, odnalazły się. Policja nadal poszukuje dwóch dziewcząt.

Nastolatki uciekły z ośrodka wychowawczego. Dwie nadal poszukiwane (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Grupa trzech nastolatek uciekła z boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie już 4 sierpnia.

6 sierpnia doszło do kolejnej ucieczki z boiska w ośrodku. Tym razem chodziło o dwie nastolatki: 17-letnią Wiktorię Gruczę i 16-letnią Oliwię Bomską.

W sobotę poinformowano o odnalezieniu 15-latki, która uciekła 4 sierpnia. We wtorek przekazano o odnalezieniu kolejnych dwóch dziewczyn, które oddaliły się z ośrodka tego samego dnia.

Dwie nastolatki nadal poszukiwane

Dwie nastolatki, których poszukiwania trwają, to:

17-letnia Wiktoria Grucza: wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.

Wiktoria Grucza

16-letnia Oliwia Bomska: wzrost ok. 170, waga ok. 60, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.

Oliwia Bomska

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o poszukiwanych dziewczynkach, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112.