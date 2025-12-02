2,6-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 w Krakowie, od węzła Grębałów do węzła Nowa Huta, zostanie udostępniony kierowcom 8 grudnia, a nie jak pierwotnie planowano 4 grudnia. Powodem opóźnienia są kwestie formalne i wydłużone prace nad zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Nowy fragment trasy S7 zostanie otwarty w poniedziałek rano 8 grudnia.

Pierwotnie planowano, że droga zostanie udostępniona kierowcom 4 grudnia. Powodem opóźnienia są kwestie formalne i wydłużone prace nad zatwierdzeniem tymczasowej organizacji ruchu.

Na razie pojazdy będą mogły poruszać się tylko jednym pasem w każdym kierunku, a przejazd będzie odbywał się po placu budowy. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 60 km/h, a w miejscach przejazdu między jezdniami - do 40 km/h.

"Nie udostępnimy w całości obu jezdni. Na jezdni prowadzącej w kierunku Warszawy, w okolicy obecnego zjazdu na ul. Ujastek Mogilski, będą trwały ostatnie prace związane z położeniem nawierzchni" - poinformował Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmiany w organizacji ruchu

Po zakończeniu prac przy ul. Ujastek Mogilski przywrócony zostanie wyjazd z trasy S7 na tę ulicę. Nadal nie będzie jednak możliwości zjazdu z ul. Ujastek Mogilski na trasę S7 - to rozwiązanie pozostanie przez kilka kolejnych miesięcy.

W grudniu 2024 roku oddano do użytku 13,3-kilometrowy odcinek S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. Wciąż trwa budowa 5-kilometrowego fragmentu od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta.

Według zapowiedzi, w drugiej połowie 2026 roku planowane jest otwarcie węzła Mistrzejowice i zamknięcie pełnego ringu IV obwodnicy Krakowa.