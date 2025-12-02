Wizz Air wznowił działalność na lotnisku Warszawa–Modlin, otwierając tam swoją szóstą bazę w Polsce. Ostatni raz przewoźnik bazował samoloty w Modlinie w 2012 r. Teraz wraca z dwiema maszynami Airbus A321neo i siatką 11 nowych połączeń. Sprawdź, dokąd możesz polecieć.

Wizz Air wraca do Modlina po 13 latach i otwiera swoją szóstą bazę w Polsce / Shutterstock

Węgierska tania linia lotnicza Wizz Air wznowiła działalność na lotnisku Warszawa–Modlin, otwierając tam swoją szóstą bazę w Polsce.

Przewoźnik powrócił do Modlina po ponad dekadzie przerwy, bazując w porcie dwa nowoczesne samoloty Airbus A321neo.

11 nowych kierunków

Pasażerowie mogą już korzystać z 11 nowych połączeń z Modlina.

W ofercie znalazły się loty do Bergamo, Aten, Barcelony, Bergen, na Maltę, do Sofii, Brindisi, Alghero, Pafos, Palermo i Kiszyniowa.

Wizz Air zapowiada, że dzięki nowej bazie zapewni z Modlina ponad 500 tys. miejsc rocznie. Stacjonujące w Modlinie Airbusy A321neo zużywają o 20 proc. mniej paliwa i emitują o 20 proc. mniej CO2 niż poprzednia generacja - poinformował przewoźnik.

Wzrost zatrudnienia w regionie

Linia lotnicza szacuje, że uruchomienie bazy przyniesie regionowi wymierne efekty gospodarcze.

"Tworzymy 80 miejsc pracy dla pilotów i personelu pokładowego, a w otoczeniu lotniska powstanie nawet 700 dodatkowych etatów" – poinformował przewoźnik.



W ostatnich latach Wizz Air operował na Mazowszu wyłącznie z Lotniska Chopina w Warszawie. Loty z Modlina przewoźnik rozpoczął w 2012 roku, jednak po zamknięciu drogi startowej przeniósł operacje na Okęcie.

Teraz linia ponownie inwestuje w rozwój połączeń z Modlina, konkurując m.in. z Ryanairem.