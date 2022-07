Jan Targosz, profesor krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej został zamordowany we własnym mieszkaniu - ustalili dziennikarze RMF FM. Do tragedii doszło dziś w nocy, na jednym z krakowskich osiedli. Sprawca został już zatrzymany.

Budynek, w którym odnaleziono zwłoki profesora Akademii Górniczo-Hutniczej Jana Targosza. / Łukasz Gągulski / PAP

W mieszkaniu na jednym z krakowskich osiedli znaleziono ciało starszego mężczyzny. To - jak ustalili dziennikarze RMF FM - Jan Targosz, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mężczyzna miał rany kłute. Na miejscu tragedii pracują śledczy.

Policja już w nocy zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo prof. Jana Targosza.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że to znajomy profesora, który przyszedł do niego w odwiedziny. W mieszkaniu profesora miała odbywać się zakrapiana alkoholem impreza, a między mężczyznami miało dojść do kłótni. To wtedy właśnie profesor najpewniej został zaatakowany nożem.

Według informacji PAP, podejrzewany o dokonanie zabójstwa 71-letni Leszek O. został zbadany alkomatem. Miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Jan Targosz był doktorem habilitowanym inżynierem, profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

