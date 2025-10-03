"Nie ma dla nas przyszłości, znikniemy z Rynku Głównego" - mówią krakowskie kwiaciarki reporterowi RMF FM. Miasto zapowiedziało, że zmieni się forma funkcjonowania stoisk z kwiatami na krakowskim rynku. Urzędnicy kończą z dzierżawą, a od przyszłego roku na taką działalność będą ogłaszali przetargi.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Kwiaciarki z Rynku Głównego w Krakowie obawiają się o swoją przyszłość.

Miasto zapowiedziało bowiem zmiany w zasadach prowadzenia działalności na głównym placu stolicy Małopolski – od przyszłego roku dzierżawa miejsc pod stoiska z kwiatami ma być przyznawana w drodze przetargów.

Decyzja wywołała niepokój wśród wieloletnich sprzedawczyń.

Nagle znalazł się jakiś przepis, że kwiaciarki podlegają tej samej zasadzie co pamiątki i precle. (...) Nie ma dla nas przyszłości, znikniemy z Rynku Głównego – mówią krakowskie kwiaciarki reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi.

Obawiają się, że nowe zasady mogą pozbawić je możliwości pracy w historycznym centrum miasta, gdzie od lat prowadzą swoje stoiska.





Miasto uspokaja

Przedstawiciele magistratu podkreślają, że zmiany mają na celu uporządkowanie i ujednolicenie zasad prowadzenia działalności na rynku, czyli udostępniania terenu w drodze przetargu, a następnie zawarcia indywidualnych umów z przedsiębiorcami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku stoisk z obwarzankami oraz pamiątkami.



Chodzi jedynie o ujednolicenie zasad dla prowadzenia takich działalności na rynku – wyjaśnia Katarzyna Marchewczyk z Urzędu Miasta.

Obecnie kwiaciarki funkcjonują na Rynku Głównym w tzw. okresie przejściowym. Przyszłość ich stoisk pozostaje niepewna.

Szczegóły dotyczące nowych zasad mają zostać przedstawione w styczniu, natomiast przetargi na miejsca handlowe zostaną ogłoszone w maju przyszłego roku.