W Miechowie (Małopolskie) powstanie nowoczesny, wielopoziomowy parking typu park&ride na 200 samochodów. Inwestycja, która ma być gotowa do lipca 2027 roku, ma ułatwić życie mieszkańcom i podróżnym korzystającym z kolei oraz miejskiej komunikacji. Wartość projektu to ponad 18,2 mln zł.

/ Dariusz Marczewski - burmistrz Miechowa / Facebook

Władze Miechowa podpisały umowę z wykonawcą, który zaprojektuje i wybuduje nowy obiekt przy stacji kolejowej. Jak podkreślił burmistrz Dariusz Marczewski, to kolejna kluczowa inwestycja dla miasta i regionu.

Budowa wielopoziomowego parkingu to ważna i potrzebna inwestycja dla mieszkańców, ale i osób z regionu, które na co dzień korzystają z obecnego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym – wskazał burmistrz.

Nowoczesne rozwiązania i ekologia

Projekt przewiduje 200 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w budynku, 8 miejsc dla motocykli oraz 22 stanowiska dla rowerów.

Dla samochodów elektrycznych zaplanowano 14 miejsc, w tym dwa z możliwością ładowania. Przewidziano także 5 miejsc postojowych dla autokarów.

Parking będzie wyposażony w windę oraz panele fotowoltaiczne z magazynem energii, które będą zasilać zarówno budynek, jak i stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowym udogodnieniem będzie zadaszona kładka piesza, która połączy parking z peronem dworca kolejowego.

Prace mają potrwać 22 miesiące, jednak nie dłużej niż do 1 lipca 2027 roku.

Burmistrz podkreślił, że budowa parkingu to część większego projektu dotyczącego niskoemisyjnego systemu transportu miejskiego. W jego ramach planowany jest także zakup dwóch autobusów elektrycznych, budowa zaplecza garażowo-warsztatowego oraz nowych wiat przystankowych.

Cały projekt, którego wartość przekracza 36,6 mln zł, uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Małopolski – niemal 29,5 mln zł.







