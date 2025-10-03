Dawny Browar Leżajsk, znany z produkcji piwa, przechodzi spektakularną metamorfozę. Po przejęciu przez brytyjską firmę Mycofeast zakład ma stać się największym producentem biotechnologicznym w Europie, specjalizującym się w innowacyjnych składnikach spożywczych i komponentach paszowych opartych na drożdżach.

Browar Leżajsk / Darek Delmanowicz / PAP

W 2024 roku brytyjska firma biotechnologiczna Mycofeast nabyła od Grupy Żywiec aktywa zamkniętego w 2023 roku Browaru Leżajsk, w celu produkcji nowoczesnych wyrobów spożywczych i komponentów paszowych, wykorzystujących białka i lipidy pozyskiwane w procesach fermentacji z udziałem drożdży. To przełomowa zmiana dla regionu, który przez lata kojarzony był głównie z piwowarstwem.

Biotechnologia zamiast piwa

Mycofeast, posiadający centrum badawczo-rozwojowe w Kalifornii, współpracuje z renomowanymi uczelniami, takimi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Oksfordzki. Firma już rozpoczęła produkcję w Leżajsku, a pierwsze partie innowacyjnych składników do żywności i napojów trafiają na rynek.

W nowej fabryce wykorzystywane są najnowsze patenty z USA, wiedza naukowców z Wielkiej Brytanii i Polski oraz doświadczenie pracowników dawnego browaru. Produkty powstające w Leżajsku mają szansę zrewolucjonizować rynek spożywczy i paszowy, oferując alternatywę dla tradycyjnych metod produkcji, które coraz częściej napotykają na bariery związane ze zmianami klimatycznymi.

Odpowiedź na globalne wyzwania

Rosnąca populacja i zmiany klimatyczne sprawiają, że tradycyjna produkcja żywności staje się coraz trudniejsza. Biotechnologia, wykorzystująca mikroorganizmy do produkcji białek i lipidów, może być odpowiedzią na te wyzwania.

Eksperci podkreślają, że transformacja biotechnologiczna to szansa także dla polskich i europejskich rolników, którzy dzięki nowym technologiom mogą stać się bardziej konkurencyjni na globalnym rynku. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 25 lat w biotechnologię zainwestowane zostaną setki miliardów dolarów.

Międzynarodowy zespół i ambitne plany

Za projektem stoją uznani specjaliści, m.in. Witold Hruzewicz, biotechnolog z doświadczeniem zdobytym w Dolinie Krzemowej, oraz profesor Paul Brennan z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W Sunnyvale w Kalifornii działa już ponad 20-osobowy zespół badawczy Mycofeast, współpracujący z globalnymi firmami spożywczymi i farmaceutycznymi.

Artur Magolewski, prezes polskiego oddziału Mycofeast, zapowiada, że w Leżajsku produkowane będą zarówno sprawdzone w USA, jak i całkowicie nowe komponenty spożywcze i paszowe. W pierwszej kolejności ruszy produkcja bezalkoholowych napojów fermentowanych, wykorzystujących istniejące linie browarnicze. To ma być etap przejściowy przed pełnym wdrożeniem zaawansowanej produkcji biotechnologicznej.