Wspólnota, symbole, zabytki i klimat - to główne hasła tegorocznego "Tygodnia Patriotycznego", który we wtorek rozpoczął się na Zamku Królewskim na Wawelu - można oddać krew, wziąć udział w grze terenowej oraz skorzystać ze strefy edukacyjnej i wypoczynkowej.

Jednym z elementów programu była akcja krwiodawstwa / Jacek Skóra / RMF FM

Wszyscy myślą: 11 listopada, a my chcemy - cały tydzień. Cały tydzień cieszyć się i przypominać o tej dacie. Że to nie jest tylko jeden dzień, ale tak naprawdę 12 miesięcy, w których powinniśmy pamiętać o odzyskaniu niepodległości, byciu niepodległym, kształtować w sobie dobry, odpowiedzialny patriotyzm, pamiętać o dziedzictwie narodowym i kulturowym, pamiętać o małych społecznościach. To jest tak naprawdę robota na co dzień, a nie od święta - podkreśla Marta Graczyńska, pełnomocniczka dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu ds. działalności edukacyjnej.

"Tydzień Patriotyczny" potrwa do niedzieli. Z tej okazji na Wawelu zorganizowano specjalną interaktywną strefę patriotyczną i przygotowano grę terenową po zamkowych ekspozycjach. W ramach wydarzenia odbywa się także akcja krwiodawstwa. To jedna z dostępnych dziś form, by wykazać się bohaterstwem w tym szczególnym czasie - mówią organizatorzy wydarzenia o krwiobusie, który we wtorek stanął na dziedzińcu zewnętrznym Wawelu.

/ Jacek Skóra / RMF FM

Możemy zaoferować akcję oddania krwi w miejscu, które jest szczególne dla każdego Polaka, w okresie, kiedy wspominamy tych, co odeszli, a w tych dniach szczególnie tych, którzy walczyli o naszą wolność. Cel tej akcji jest bardzo szczególny: możemy podzielić się lekiem, którego w żaden inny sposób nie pozyskamy, jak tylko od ludzi dobrego serca i dobrej woli - powiedziała podczas konferencji prasowej na wzgórzu wawelskim szefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Beata Mazurek.

Do soboty (z wyłączeniem piątku) akcja krwiodawstwa w Ramach Tygodnia Patriotycznego będzie kontynuowana w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11. To jeden z kilku punktów tegorocznego programu wydarzenia. Każda z osób, która odda krew w tych dniach, otrzyma upominek ufundowany przez TAURON - mecenasa "Tygodnia Patriotycznego".

/ Jacek Skóra / RMF FM

Natomiast do końca miesiąca na Wawelu będzie można skorzystać z ogólnodostępnej i bezpłatnej "interaktywnej strefy patriotycznej", która ma umożliwić refleksję nad współczesnymi postawami patriotycznymi oraz możliwymi sposobami ich kształtowania.

Przygotowaliśmy po raz pierwszy wyjątkowe miejsce: strefę obywatelską. Przestrzeń, w której najmłodszych odbiorców sztuki i kultury uczymy współczesnych postaw patriotycznych. Chcemy pokazywać, że bycie Polakiem jest super, że powinniśmy być z tego wszyscy bardzo dumni. Pokazujemy, że patriotyzm jest fajny, że o historii, o przeszłości, o dawnych czasach, które mają wpływ na teraźniejszość i przyszłość, można mówić w naprawdę interesujący sposób - mówi Bogumiła Wiśniewska, kierowniczka Działu Interpretacji Sztuki.

Dla nas współcześnie rozumiany patriotyzm to nie tylko symbole narodowe, o których oczywiście też opowiadamy. Ale dla nas ten patriotyzm to również dbanie o środowisko, klimat - stąd też mowa o orangutanach, hamburgerach, użytkowaniu wody każdego dnia. Rozmawiamy o sąsiedztwie, budowaniu wspólnoty, znajomości najbliższych osób. Zachęcamy do wspólnego spędzenia czasu. Strefa obywatelska jest dla wszystkich - dla najmłodszych i tych trochę większych, i dla opiekunów - dodaje Bogumiła Wiśniewska.

Marta Graczyńska o Tygodniu Patriotycznym Jacek Skóra / RMF FM

"Tydzień Patriotyczny" jest również okazją do przemierzenia trasy po wawelskich ekspozycjach wytyczonej za sprawą gry terenowej. Prezentując wybrane obiekty z zamkowych ekspozycji Wawel chce przedstawić wybranych ofiarodawców, którym zawdzięcza pozyskanie cennych zabytków.

Kupujemy bilet za złotówkę, pobieramy książeczkę, a następnie chodzimy po całym wzgórzu wawelskim i zaglądamy do niektórych ekspozycji. W środku tej książki znajdziemy nabój informacji, ale są tam również zadania, które prowadzą nas coraz głębiej w dzieje Wawelu - zauważa Marta Graczyńska i zaprasza do udziału w grze całe rodziny.