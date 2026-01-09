W najbliższy weekend Zakopane stanie się areną sportowych emocji podczas zawodów Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Organizatorzy i służby zapowiadają jednak szereg utrudnień w ruchu drogowym oraz wzmożone kontrole. Sprawdź, które ulice zostaną zamknięte i na co muszą przygotować się mieszkańcy oraz turyści.

/ Policja /

Zakopane pod specjalnym nadzorem

Już 10 i 11 stycznia tysiące kibiców z całej Polski przybędą pod Tatry, by dopingować najlepszych skoczków świata.

Zawody na Wielkiej Krokwi to nie tylko sportowe święto, ale także wyzwanie organizacyjne. Małopolska policja zapowiada wzmożone działania na terenie całego Zakopanego.

"Funkcjonariusze prewencji, ruchu drogowego oraz służb kryminalnych mają dbać o bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej, reagować na wszelkie zgłoszenia oraz zapobiegać zakłóceniom porządku publicznego" - informują służby.



Zakazy ruchu i zamknięte ulice

W związku z organizacją zawodów, od soboty 10 stycznia od godziny 8:00 wprowadzone zostaną poważne ograniczenia w ruchu samochodowym w rejonie Wielkiej Krokwi.

Z ruchu wyłączone zostaną następujące ulice:

ul. Bronisława Czecha - od ul. Stefana Żeromskiego do skoczni,

ul. Piłsudskiego - od ul. Jana Sabały do skoczni,

ul. Zwierzyniecka - na odcinku między ul. Szymanowskiego i ul. Piłsudskiego,

ul. Szymanowskiego - od ul. Zwierzynieckiej do ul. Piłsudskiego.

Decyzję o zakresie wyłączeń z ruchu poszczególnych ulic będą podejmować policjanci zakopiańskiej drogówki na podstawie aktualnej sytuacji na drogach oraz liczby kibiców zmierzających w stronę skoczni.

Drony na cenzurowanym

W dniach zawodów w rejonie Wielkiej Krokwi obowiązywać będą również ograniczenia w lotach bezzałogowych statków powietrznych.

Zakaz używania dronów ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i kibicom.



Policja oraz organizatorzy zawodów apelują do mieszkańców Zakopanego i turystów o wcześniejsze planowanie podróży, korzystanie z komunikacji publicznej oraz cierpliwość.