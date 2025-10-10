Krakowski plac Bohaterów Getta ma się nieco zazielenić. Część nawierzchni zostanie rozebrana, a w jej miejsce pojawią się kwatery z grabem pospolitym.

Na placu Bohaterów Getta w Krakowie ma pojawić się więcej zieleni / Jerzy Ochoński / PAP

Plac Bohaterów Getta w krakowskim Podgórzu jest obecnie mocno wybetonowany. Drzewa rosną przy trzech z czterech jego krawędzi, ale zajmują niewiele miejsca.

W połowie października mogą ruszyć prace przy zielonej rewitalizacji placu. Projekt pochodzący z krakowskiego budżetu obywatelskiego zakłada, że część nawierzchni zostanie rozebrana, a zamiast niej powstaną zielone kwatery z grabem pospolitym. Krzewy będą przycinane w geometryczne formy, co ma stworzyć uporządkowaną i elegancką przestrzeń. Rośliny pozostaną na tyle niskie, by nie ograniczać widoczności i nie zakłócać instalacji artystycznej stojącej na placu.

Władze wskazały, że grab to nasz rodzimy gatunek, od wieków sadzony w parkach i ogrodach. Jest odporny na trudne warunki miejskie, dobrze znosi cięcie, a przy tym rzadko choruje. Jest więc potencjał, że szybko utworzy gęste, zielone formy, które będą cieszyć oczy przez cały sezon.

Pod nowe nasadzenia przygotowane zostanie specjalne podłoże strukturalne, które zadba o zdrowy rozwój korzeni i lepsze zatrzymywanie wody.

Wniosek dotyczący nasadzeń na placu Bohaterów Getta został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja czeka jeszcze na jego pozwolenie na rozpoczęcie prac pod nadzorem archeologicznym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, stanie się to około 15 października.