Rusza gruntowny remont Jordanówki – zabytkowego, ale i zrujnowanego pawilonu gastronomicznego znajdującego się tuż przy głównym wejściu do krakowskiego parku Jordana. Budynek zachowa charakterystyczną bryłę i detale architektoniczne. Zakończenie prac zaplanowano na listopad przyszłego roku.

Jordanówka ma odzyskać dawny blask. Prace ruszyły / ANNA KACZMARZ / DZIENNIK POLSKI / POLSKA PRESS / East News

Jak poinformował w czwartek dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, w ostatnich dniach sierpnia podpisana została umowa na modernizację pawilonu w Parku Jordana, a w tym tygodniu wykonawca wejdzie na plac budowy i rozpocznie jego wygrodzenie.

Według przedstawiciela ZZM jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w popularnym krakowskim parku odzyska swój dawny blask.

Zgodnie z planami pawilon przejdzie gruntowną metamorfozę w oparciu o projekt opracowany zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich, których celem było zachowanie obecnego jego kształtu oraz wielu charakterystycznych elementów. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Zalecenia służb konserwatorskich dotyczyły m.in. utrzymania obecnej bryły, podziałów architektonicznych oraz komunikacji. Utrzymana zostanie m.in. drewniana podbitka podcieni, kamienna posadzka składająca się z charakterystycznych marmurów, wapieni i dolomitów, przywrócona będzie pierwotna kolorystyka baru czy specyficzne punktowe lampy w czarnych oprawach w kształcie walca.

Zgodnie z zapowiedziami ważnym elementem modernizacji będzie również dostosowanie Jordanówki pod kątem funkcjonalności. W budynku znajdzie się ogólnodostępna toaleta, a zaplanowane prace pozwolą na wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt modernizacji to stworzenie miejsca odpowiadającego na potrzeby mieszkańców odwiedzających park oraz wpisującego się w idee założyciela oraz patrona parku doktora Henryka Jordana - wskazał przedstawiciel ZZM.

Zgodnie z zapowiedziami urzędników planowany termin zakończenia remontu Jordanówki to listopad 2026 roku. Koszt prac to blisko 6 mln zł.

Będą utrudnienia dla odwiedzających park?

Rozpoczęcie remontu Jordanówki - zapowiedział ZZM - będzie się wiązało z nieznacznymi utrudnieniami dla odwiedzających park. Wjazd pojazdów realizowany będzie od strony ul. Ingardena, a główne wejście do parku od strony al. 3 Maja pozostanie dostępne w trakcie prowadzenia prac budowlanych. ZZM prosi jednak o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznaczeń placu budowy.

Zabytkowy pawilon Jordanówka został wybudowany w 1974 r. na podstawie projektu sporządzonego przez pracownię PW-1 biura projektów Miastoprojekt - Kraków w miejscu zburzonego drewnianego pawilonu o tej samej nazwie. Budynek ma kształt rotundy w kondygnacji parteru z pełnymi przeszkleniami w części kawiarnianej. Otoczony jest tarasem. Obiekt od początku pełnił funkcję gastronomiczną; od kilku lat jest zamknięty z powodu złego stanu technicznego.

Dawny pawilon gastronomiczny w Parku Jordana / Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego