Niewypłacenie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości nie było przestępstwem - potwierdził sąd. Podjął decyzję o odrzuceniu zażalenia pełnomocnika partii Jarosława Kaczyńskiego na odmowę wszczęcia przez prokuraturę śledztwa w tej sprawie.
Sąd uznał, że zażalenie pełnomocnika PiS nie zasługuje na uwzględnienie, bo nie zawiera żadnych zarzutów, które mogłyby skutecznie podważyć zasadność prokuratorskiej odmowy wszczęcia śledztwa. Stwierdził, że działania członków Państwowej Komisji Wyborczej w związku z procedowaniem kwestii wypłaty subwencji miały podstawy prawne i mieściły się w granicach kompetencji.
Podobnie jeśli chodzi o zachowanie urzędników Ministerstwa Finansów. Prawo i Sprawiedliwość chciało, by ci funkcjonariusze państwowi odpowiedzieli przed sądem, bo - jak twierdzi pełnomocnik PiS - nie zrealizowali postanowienia Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Ona uznała, że nie ma podstaw do odrzucenia sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości. PKW natomiast stwierdziła, że postanowienie tej izby nie jest postanowieniem sądu z powodu wątpliwości związanych z jej obsadą.