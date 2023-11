Kandydat lub kandydatka PiS na prezydenta Krakowa zostanie wskazany "niebawem" - poinformował minister infrastruktury i poseł Andrzej Adamczyk. Według niego miasto za prezydentury Jacka Majchrowskiego wykorzystało swoją szansę w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk / Art Service / PAP

W poniedziałek prezydent Majchrowski, który pełni swoją funkcję od 2002 roku ogłosił, że nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Krakowa.

Adamczyk zapytany przez dziennikarzy o tę decyzję odparł: Pan prezydent Majchrowski zdecydował, że zakończy tę misję właśnie w przyszłym roku. Takich decyzji się nie komentuje, każdy ma prawo po tylu latach złożyć urząd i nie ubiegać się kolejny raz o stanowisko prezydenta Krakowa. Według ministra w tym czasie Kraków wykorzystywał swoje szanse, w zakresie inwestycji infrastrukturalnych - drogowych i kolejowych, współfinansowanych ze środków rządowych.

Adamczyk wyraził nadzieję, że "niebawem" PiS przedstawi swojego kandydata lub kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa. Zastrzegł, że sam nie bierze pod uwagę ubiegania się o ten urząd.

Według nieoficjalnych doniesień gotowość do startu ma zgłaszać wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydata, kandydatkę, to na pewno będzie to mocny kandydat, będzie to mocna kandydatka - podkreślił Adamczyk.

Do tej pory oficjalnie swoje kandydatury w wiosennych wyborach na prezydenta Krakowa ogłosili rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur i kandydat KO, poseł Aleksander Miszalski.

Sam Majchrowski w poniedziałek wskazywał, że najlepszym kandydatem na tę funkcję byłby jego zastępca Andrzej Kulig i jeżeli ten zdecydowałby się na udział w wyborach, Majchrowski poparłby go.

Nieoficjalnie jako potencjalnych kandydatów w wiosennych wyborach wskazuje się także m.in. Łukasza Gibałę (szef klub radnych Kraków dla Mieszkańców), posłów Ireneusza Rasia i Rafała Komarewicza (Trzecia Droga), posłankę Darię Gosek-Popiołek (Lewica), posła Konrada Berkowicza (Konfederacja), Tomasza Urynowicza (radny niezależny województwa małopolskiego).