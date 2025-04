Po blisko siedmiu latach od zgłoszenia zaginięcia, tajemnica losów Magdaleny P. z Limanowej (woj. małopolskie) znalazła swój tragiczny finał. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, poza granicami Polski odnaleziono zwłoki kobiety. To koniec długich poszukiwań i początek nowego etapu w śledztwie, mającego na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci 34-latki.

Odnaleziono ciało Magdaleny P. (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Magdalena P. zaginęła w czerwcu 2016 roku, co policji w Limanowej zgłosił jej partner. Pomimo intensywnych działań, włączając w to sprawdzanie szpitali, noclegowni, a także rozpytywanie przewoźników i rozsyłanie komunikatów do jednostek policji w całym kraju, kobiety nie udało się odnaleźć. Wszystkie tropy prowadziły donikąd, aż do 2023 roku, kiedy to sprawa trafiła do małopolskiego Archiwum X.

Śledczy ponownie przeanalizowali dostępne informacje, co doprowadziło do wniosku, że Magdalena P. nie opuściła domu z własnej woli. Śledczy rozpoczęli wtedy zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zwłok kobiety.

Jak się okazuje, w jakiś czas po zaginięciu Magdaleny P. na terenie jednego z państw europejskich znaleziono zwłoki młodej kobiety. Badania genetyczne przeprowadzone przez tamtejszą policję nie pozwoliły wówczas na ustalenie tożsamości ofiary. Teraz wyszło na jaw, że należą one do Magdaleny P.

Odnalezienie zwłok Magdaleny P. to przełom w śledztwie, ale jednocześnie początek nowego rozdziału, którego celem będzie ustalenie, co dokładnie wydarzyło się z 34-latką.

Policja i prokuratura będą teraz dążyć do wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci kobiety i ewentualnego oskarżenia osób za to odpowiedzialnych.